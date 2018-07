Moyano cruzó al Gobierno por las multas impuestas a Camioneros

Hugo Moyano brindó una conferencia de prensa ante el anuncio de las multas que el Gobierno pretende aplicar al sindicato de Camioneros.

24 de julio

Hugo Moyano brindó una conferencia de prensa ante el anuncio de las multas que el Gobierno pretende aplicar al sindicato de Camioneros.

“Camioneros no se doblega”, manifestó el líder sindical. “Esto se lo decimos a la primera ministra señora Lagarde, al presidente de la Nación y al ministro de Trabajo”, agregó con ironía. Moyano planteó que con la visita de la referente del FMI, pensó que la señora Lagarde “era la primera ministra”.

Según declaraciones a los medios de Hugo Antonio Moyano (h), abogado de la CGT y de Camioneros, “supuestamente por el paro del 14 de junio de este año están preparando otra multa más”. Esta nueva sanción se sumaría a una multa de 809 millones de pesos que aplicó el Ministerio de Trabajo al sindicato por no haber acatado una conciliación obligatoria por asambleas que camioneros realizaron en seis establecimientos en diciembre.

Con respecto a las sanciones que afronta el sindicato que dirige, Moyano afirmó que se trata de un ataque del Gobierno dirigido a la organización centralmente por dos aspectos. “El motivo para tenernos como enemigos número uno es que no se pudo aplicar la reforma laboral” manifestó y agregó que “lo segundo que se hizo fue romper el techo del 15 %” con el que Cambiemos cerró la mayoría de las paritarias previas.

Sobre la reforma laboral, dijo que espera “que no haya otra Banelco” en el Congreso.

“Si el gobierno quiere insistir que lo haga, no tengo miedo. Si me quiere meter en cana que lo haga, pero no nos van a doblegar”, aseguró y garantizó que Camioneros va a “rechazar todo lo que tenga que ver con quitarle derechos a los trabajadores”. Moyano dirigió sus palabras al “presidente, la señora primera ministra Lagarde y al señor ministro de trabajo”.

El histórico dirigente de los Camioneros aseguró estar en estado de alerta y movilización permanente, sin embargo no anunció medidas de lucha. "Las bases están gritando paro", le planteó un periodista en la conferencia.

Moyano sale a contestar al Gobierno por la avanzada contra el gremio, pero es parte de la dirigencia sindical que permitió que el ajuste de Cambiemos pasara sin enfrentarlo desde que asumió Cambiemos. (LID)