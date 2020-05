Muchos cobrarán el IFE recién durante junio: más pobreza para los que nada tienen

Los que no tienen cuenta bancaria y no tuvieron otra opción que "elegir" cobrar por Correo Argentino o por la red Link con sistema de Punto Efectivo, les pagarán durante junio. Más de dos meses después de no percibir ingresos.

2 de mayo

El Ingreso Familiar de Emergencia, que resultó un mínimo ingreso por única vez de apenas $10 mil, que no alcanza para llegar ni a mediados de mes, que lo recibe una sola personas del núcleo familiar, tan de "emergencia" no es.

Porque esa ayuda, para muchos, no llegará en forma urgente, sino que deberán esperar a recibirla entre el 4 de junio y el 1° de julio.

Son cinco las opciones que el ANSES estableció para anotarse, ingresando a su página.

Extracción de efectivo por cajero automático (solo con la clave bancaria uniforme)

Acreditación en cuenta DNI, mediante el Banco Provincia. Es irónico, pero tenes que descargar esa aplicación a través de Google Play Store o con celulares smartphone.

Extracción de efectivo mediante cajero automático de red Banelco

Cobro en efectivo en Correo argentino.

Extracción de efectivo mediante cajero automático de Red Link con sistema de Punto Fijo.

Quienes se hayan anotado para la cuarta y quinta opción de cobro, serán lo que deberán esperar más. Una agónica espera si se tiene en cuanta que desde que comenzó el aislamiento social obligatorio no perciben prácticamente ningún ingreso. (LID)