NO HABRÁ 24 CUOTAS EXTRA: El Gobierno da marcha atrás con el tarifazo del gas por presión de los propios socios de Cambiemos

El retroactivo por la suba del dólar no se cobrará a los usuarios sino que lo asumirá el Estado. Se definió luego de una reunión entre Frigerio y senadores.

10 de octubre

El gobierno da marcha atrás con el pago retroactivo de la tarifa del gas.

Desde que se conoció la resolución 20/2018 que define un nuevo aumento de la tarifa en 24 cuotas, no solo la oposición hizo saber su malestar. Desde la alianza de Gobierno, el radicalismo puso el grito en el cielo.

Cuestionaron públicamente la medida desde los gobernadores de Mendoza, Alfredo Cornejo –referente nacional de la UCR- y el de Jujuy, Gerardo Morales, al senador por Santa Cruz, el correligionario Eduardo Costa. La interna caló hondo y, luego de que el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, desfilara este miércoles por el Senado, el Gobierno definió dar de baja la medida.

La decisión la confirmó el ministro Frigerio, quien aseguró a los senadores del oficialismo que el Ejecutivo se hará cargo del aumento adicional retroactivo de la tarifa del gas.

Fuentes oficiales del interbloque de Cambiemos afirmaron que el ministro comunicó a los senadores nacionales, con quienes se reunió este miércoles, que el aumento no se cobrará a los usuarios sino que el Gobierno lo pagará en cuotas. Aún no está claro en cuántas. Algunos dirigentes hablaron de 24 y otros de 30. Desde la Secretaría de Energía aseguraron que ese detalle aún no está resuelto. Las empresas también harán su aporte.

El ministro estuvo reunido con todos los jefes de bloque de la Cámara alta y con la bancada oficialista.

Mientras eso sucedía, se hacía trascender desde la oposición que se intentaría tratar en la sesión prevista para las 15 un proyecto para derogar el polémico aumento. De hecho, la cuestión figuraba en el orden del día.

Todo indicaba que el radicalismo iba a acompañar esa medida.

El encuentro El ministro Frigerio fue el encargado de negociar con los jefes de bancada en la Cámara Alta. Estuvo reunido con ellos en el Salón Gris.

Mediando la mañana comenzó a circular la información de que el abordaje de la resolución 20/2018 que determina el pago retroactivo del gas por la devaluación sería incluido en el temario del día. Es decir, que la oposición estaba dispuesta a tratar el tema sin emitir dictamen, sobre tablas, para lo cual necesitaba el voto de los 2/3 de los votos para derogar la resolución. Y todo indica que los tenía. El radicalismo estaba dispuesto a jugar un rol clave en ese escenario.

Por tal motivo, tras salir del encuentro con los senadores, Frigerio aseguró a la prensa que el Gobierno intentará "conversar sobre una medida que alivie" el aumento del gas. Sabía del posicionamiento de bancada radical.

Al ser consultado sobre la propuesta que dio a conocer este miércoles la UCR, de que el 50% del aumento previsto sea absorbido por las empresas productoras de gas y el resto afrontado por el Gobierno, Frigerio respondió: "Estamos trabajando en eso".

Y fue justamente eso lo que se resolvió.

No fue casual que tras la reunión con los jefes de bloque, Frigerio se dirigiese junto al presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, y el jefe del bloque del PRO, Humberto Schiavoni, a la oficina del interbloque Cambiemos.

La postura de la UCR Los radicales hicieron pública su disconformidad con la decisión del Gobierno, del que son parte, de cargar sobre el bolsillo de los usuarios el retroactivo que reclaman las empresas por la devaluación.

E hicieron una propuesta al Poder Ejecutivo.

Tras recordar que "la actual gestión de la Secretaría de Energía viene tomando medidas en els entido correcto" pidió que se anule la resolución 20/2018. Esto para evitar "la judicialización del tema, que puede suspender los aumentos vigentes desde el 1º de octubre" y puede repetir "un escenario similar al de 2016, con dallo de la CSJN mediante, afectando las metas de reducción de subsisdios previstas en el presupuesto".

Así las cosas, y conisderando que hay una deuda de 20 mil millones de pesos, la UCR propuso "en virtud de la teoría del sacrifico compartido", que "el 50% de esta suma sea absorbida por las Empresas Productoras de Gas y que la suma resstante de 10 mil millones de pesos sea afrontada por el Gobierno Nacional" en calidad de subsidio a los usuarios, incluyendo este ítem en el Presupuesto que se esta discutiendo".

Una de las medidas de compensación que se propuso como alternatica fue cobrar retenciones a la exportación de gas.

Sobre el final de su propuesta, se solicitó "que se arbitren medidas que permitan un abordaje sistémico y con impacto equilibrado sobre todos los sectores involucrados, de manera que las derivaciones de cambios en la paridad cambiaria no tengan a los usuarios domiciliarios como únicos pagadores".

A contracorriente Lo que sucedió causó sorpresa ya que apenas unas horas antes, en la mañana de este miércoles, antes de que se resolviera la derogación de la resolución, el propio presidente Mauricio Macri defendió y con dureza el cobro extra a los usuarios de gas para compensar a las empresas. Dijo que el servicio tiene un costo "y hay que pagarlo".

"Soy el primero en entender lo que significa y lo que cuesta pasar de que te dijeran que la energía no costaba nada y asumir que ahora cuesta y que hay que pagarla, en España es carísima", había afirmado el Presidente en declaraciones formuladas en Radio M de Olavarría.

En ese sentido, indicó que "lo que te regalan a la larga te va a costar más".

"¿Cómo no sospechaban los argentinos que había que pagarla?", se preguntó el jefe de Estado en relación al costo real de las tarifas.

El Presidente realizó declaraciones en el marco de una visita sorpresiva a Olavarría, que realizó fuera de su agenda de sus actividades previstas.

Otro medio de Olavarría, Línea noticias, confirmó que el mandatario llegó a bordo del avión presidencial Tango 04 al Aeropuerto local, donde fue recibido por el Intendente Municipal, Ezequiel Galli.

Desde allí, Macri acompañado por la Ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley se trasladó hacia la Estación del Ferrocarril donde está instalado el Tren Social.

Luego, fue al Centro de Jubilados, donde se reunió con los representantes de la tercera edad en presencia del titular del Ansés, Emilio Basavilbaso. (IProfesional)