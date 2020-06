Negri: "Mientras el Presidente está ocupado con la peste, la vicepresidenta cabalga a rienda suelta"

El diputado radical de Juntos por el Cambio cuestionó el accionar del Gobierno nacional en la intención de expropiar la empresa cerealera Vicentin.

16 de junio

El diputado Nacional por la provincia de Córdoba, Mario Negri, cuestionó el accionar del Gobierno nacional en la intención de expropiar la empresa cerealera Vicentin, y advirtió que mientras el presidente Alberto Fernández "está ocupado con la peste" (por el coronavirus), la vicepresidenta Cristina Kirchner "cabalga a rienda suelta".

Nario Negri, presidente del Bloque UCR y del Interbloque Juntos por el Cambio, comentó que estuvo reunido el lunes en la provincia de Córdoba con la Mesa de Enlace. Junto con el estuvieron diputados y senadores que conversaron sobre la expropiación de la empresa Vicentin.

"Somos 116 diputados y esperamos que algunos otros opositores expresen el grado de sensatez que se necesita. Lo que está en discusión es la expropiación. Creo que van a buscar trabajar a velocidad como hace la vicepresidenta, sin respetar los acuerdos de los temas a tratar. Si la sociedad acompaña y toma conciencia que estamos volviendo a un modelo que ya fracasó en la Argentina va a ser un debate muy parejo", remarcó Mario Negri en declaraciones a Radio Mitre.

En cuanto a la posibilidad de que la oposición no dé quórum, el legislador indicó: "Nosotros vamos a acudir a todos los instrumentos que nos permita el reglamento de la Cámara. Hay que debatir si un debate de esta envergadura se puede llevar delante de este modo".

"Somos solo 47 diputados dentro del recinto y el resto lo hace remotamente. Un debate de esta envergadura no le puede retacear la palabra a ningún legislador. Son debates de 15 o 16 hs. y es lo primero que tenemos que conversar con el presidente de la Cámara", remarcó el diputado cordobés.

Debate sobre futuras sesiones

Negri también advirtió que "las sesiones remotas son excepcionales. Cuando entran a hablar sobre impuestos a la riqueza o de expropiación y nos remontamos a la inconstitucionalidad e ilegalidad en la que fundaron el decreto, más los juicios que pueden venir, eso es un debate que va a insumir muchas horas". "No están dadas las condiciones para hacerlo de forma remota. Hay que hacerlo de forma presencial", aseguró.

"Acá no se trata solo de Vicentin. Es el atropello con una ley del año 77 de Videla que lanzaron para ocuparla, expropiarla y no indemnizar", aseguró el diputado, que añadió que: "hicieron todo al revés, y por asalto".

"Argentina no tiene un mango. Es un país en medio de la incertidumbre. Estamos en pandemia con un Estado expropiador. Acá todo indica que hay judicialización de por medio y no entiendo la razón. No sé por qué el Presidente, que debería estar conduciendo la transición, encontrando un plan de salidas entre todos, y pensando en la pospandemia, se le ocurre que hay un problema", añadió.

"El Gobierno va a poner en concurso al país, pero para actuar ellos", acusó Negri. El diputado consideró que "el federalismo desapareció, es tierra arrasada. Porque el kirchnerismo en su modelo siempre se sintió cómodo sin controles, con concentración de poder y si es posible en una democracia de un solo poder."

"No es que uno quiera grietas, pero acá el gobierno tiene una estrategia, llevarse las cosas por delante. Tenía la expectativa que le presidente se diera cuenta que conducía una transición entre la peste y la economía. Mientras el está ocupado con la peste, la vicepresidenta cabalga a rienda suelta llevando por delante el poder, controlando la justicia y pensando que la pandemia le permite soltar a los que se robaron la Argentina", concluyó Negri. (IProfesional)