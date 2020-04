Negri pide convocar a sectores productivos y políticos para buscar soluciones económicas

El presidente del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio le solicitó a Alberto Fernández que reciba a la oposición.

15 de abril

El presidente del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri, pidió hoy al Gobierno nacional que convoque "a los sectores productivos y políticos" con el fin de analizar soluciones económicas y sociales frente a la pandemia del coronavirus, y le solicitó al presidente Alberto Fernández que reciba a la oposición.

"Creo que llegó el momento de que el Presidente convoque a una mesa o consejo donde estén los sectores productivos, los sectores del trabajo y la política, porque hay que pensar cómo vamos a salir", expresó el diputado cordobés en un comunicado difundido esta mañana.

Negri hizo hincapié en la necesidad de "atender a los trabajadores informales y también las provincias que no tienen para pagar salarios", y añadió: "Durante años han hablado del Consejo Económico y Social, es ahora el momento de crearlo, porque estamos todos en la lona".

El legislador destacó, además, que si "queremos proteger al empleo tenemos que cuidar a los empresarios".

No hay empleo si no hay empresario, entonces hay que terminar con la demagogia", sostuvo Negri, quien, al mismo tiempo, advirtió que, "si el país va a emitir porque no tiene otra forma de financiarse, debe ordenar las prioridades y debe aumentar los controles".

Negri participó ayer de una reunión de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, de la que surgió un nuevo pedido de audiencia al presidente Fernández de parte de los líderes de la coalición opositora.

"El Gobierno no debe tener miedo de los controles, la oposición está para colaborar, lo hemos dicho desde un primer momento. Llegó la hora de que el Presidente se siente a dialogar con la oposición, aunque pensemos absolutamente diferente. Ya vendrá el tiempo donde nos vamos a sacar chispas, pero ahora lo que tenemos que evitar que la crisis sea mucho más profunda", agregó el radical cordobés.

"Es cierto que, en la Cámara de Diputados, por una cuestión sanitaria, no podíamos estar pegados 257 personas. Hemos estado trabajando mucho para ver si podemos sesionar virtualmente pero, si no se pudiera, yo tengo mi opinión de que se busque un teatro o un estadio, porque es fundamental darle visibilidad al Parlamento", finalizó Negri.