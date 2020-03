Ni un niño wichí menos: marcharán en Salta ante la emergencia social

Ante la grave situación en la provincia con las muertes de niños y niñas del pueblo wichí, comunidades indígenas junto a organizaciones sociales y partidos de izquierda movilizarán este jueves en la capital de Salta. Hace unas horas se conoció la décima muerte de una niña wichí por desnutrición en el hospital de Tartagal.

4 de marzo

La acción coordinada por comunidades y organizaciones sociales y políticas es producto de la grave situación que viven los pueblos originarios ante los desalojos de sus territorios por la extensión de la frontera agropecuaria que los priva de sus fuentes de alimentos. La desidia del Estado ante la negación de derechos esenciales, como el agua y la alimentación, la salud y educación intercultural bilingüe, entre otras demandas son verdaderos crímenes sociales totalmente evitables. Hace unas horas se dio a conocer la triste noticia de la muerte de otra niña wichí de 5 años que falleció en el hospital de Tartagal. Desde el 3 de enero ya son 11 casos en la provincia de los cuales 10 pertenecen a la comunidad wichí.

Los principales ejes de la convocatoria a la marcha son "Ni una muerte más de niños y niñas wichi por hambre", "la deuda es con los trabajadores y las comunidades originarias". Quienes convocan a movilizar denuncian que el gobernador Sáenz, declaró la emergencia sociosanitaria y el ministro de Desarrollo Social de la Nación Arroyo estuvo en el norte de Salta en el mes de enero, sin embargo la situación de las comunidades que viven en la absoluta pobreza no ha cambiado mucho. Hasta el momento, y a pesar de que siguen muriendo niñas y niños wichí por desnutrición, no se han puestos todos los recursos necesarios para garantizar medidas elementales como la atención sanitaria bilingüe e intercultural en las comunidades, o garantizar agua que no esté contaminada por los agroquímicos y deshechos del petróleo.

Fernández en el discurso de apertura de sesiones habló de la pelea contra el hambre, pero ni siquiera mencionó las muertes por hambre de los niños de los pueblos originarios, tampoco se ha escuchado nuevamente a sus ministros de carteras importantes como salud, agricultura, o derechos humanos hacer mención de la grave problemática. Por eso la pelea contra el hambre no puede ser un slogan o una tarjeta que ni siquiera los wichís pueden utilizar porque acá no hay internet ni posnet.

Las comunidades exigen ser parte de la toma de decisiones sobre las políticas públicas en sus comunidades como del control de los recursos ante la situación de emergencia, sin embargo las mismas no se van a garantizar sino se frenan los desalojos y restituyen sus territorios, haciendo valer la Ley 26.160. Por el contrario vemos que tanto el gobierno nacional como el provincial manifestaron como política de Estado el agronegocio y el extractivismo, a favor del negocio de las multinacionales y terratenientes y en contra de los pueblos originarios.

La convocatoria a la marcha es el jueves 5, a las 9 horas en el mercado Artesanal, La movilización será hacia el Grand Burg. Se harán presentes comunidades del pueblo wichi , comunidad Guarani El Tabacal participa la Comisión de familiares contra el gatillo fácil junto a organizaciones sociales MAR, Cuba , MTR, MAS, integrantes y diputados del Frente de izquierda como el PO y PTS . (LID)

Reproducimos el comunicado de prensa:

MANIFIESTO AL PUEBLO DE SALTA

NI UNA MUERTE MAS DE NIÑOS WICHI POR HAMBRE

NO AL PAGO DE LA DEUDA EXTERNA

LA DEUDA ES CON LOS TRABAJADORES Y LAS COMUNIDADES ORIGINARIAS

Ante la catástrofe social y su secuela de muertes por hambre en el Norte salteño, las medidas adoptadas por el gobierno de Sáenz no alcanzan ni siquiera para atender la emergencia en su totalidad; mucho menos, para establecer soluciones de fondo.

Por ello, las organizaciones y comunidades abajo firmantes llamamos al pueblo de Salta y a todas las comunidades originarias, a movilizarnos el próximo jueves 5 de marzo, hacia el Grand Bourg, para imponer al gobierno de Sáenz, la constitución de un fondo de emergencia, en base al cobro de una contribución extraordinaria a los grandes grupos económicos que operan en la provincia, para aplicarlo inmediatamente a:

Obras que garanticen el acceso al agua potable a la totalidad de las comunidades. Caminos. Viviendas. Transporte público. Escuelas. Sistemas de comunicación para impedir el aislamiento.

Hospitales de alta complejidad en cada departamento y centros de Salud en cada comunidad originaria, con designación de médicos con dedicación exclusiva, enfermeros, agentes sanitarios, maestros, con la incorporación de personal bilingüe; con salarios igual al costo de la canasta familiar.

Alimentos de alto contenido nutricional para las comunidades originarias bajo control de las mismas.

Inmediato freno de los desmontes, planificación del uso de la tierra bajo gestión e interés de las comunidades originarias y campesinas criollas.