Nielsen: "El FMI es un pitbull, muerde y no larga, y se está empezando a sentir"

El exsecretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, cuestionó los acuerdos con el Fondo y criticó la "inexperiecia" del equipo económico del gobierno de Macri.

8 de octubre

El Fondo Monetario Internacional (FMI) es un pitbull, muerde y no larga, o sea tiene unas mordeduras poderosas que recién se están empezando a sentir, vos me decías cómo termina el año, y yo te diría, ahí el pitbull se va a sentir fuerte, porque hoy estamos en la primera mordedura, pero este es un bicho que no suelta".

Así de tajante fue el economista Guillermo Nielsen al hablar sobre el plan económico del gobierno del presidente Mauricio Macri.

"Yo estoy convencido que si el equipo económico del Gobierno hubiese sido un equipo más consolidado y con gente con experiencia en estas cosas, los daños fueran sido mucho menores de los que son ahora, tenían que haberse puesto a trabajar y no irse al country, trabajar y ofrecerle al mercado y a la gente un plan económico", dijo en una entrevista en A24.

Y agregó: "Si uno va a la historia de la Argentina, nadie se hubiese tirado de cabeza al Fondo Monetario Internacional (FMI) como se tiró este Gobierno, que además se tiró dos veces, se tira de cabeza, le va mal en la primer revisión y después se vuelve a lanzar, en fin, es todo una especie de comedia de enredo que no termina de hacer pie y para los que conocemos las cuestiones del Fondo (FMI) sabemos que desde el Gobierno, y desde el comienzo, no sabían en que se metían".

Además, Nielsen aseveró que han habido pérdidas incalculables, pero el Gobierno "se aferra a fantasías importantes".

"Es hora de empezar a trabajar en base a la realidad. Por ejemplo, a mí me tiene mal desde lo personal el tema de cómo vamos a salir del Fondo. Hace poco una declaración de (el ministro de Hacienda, Nicolás) Dujovne que decía que esta política necesita mantenerse por 4 años más, pero yo me pregunto cuál política, o sea de qué estamos hablando", cuestionó Nielsen.

Y advirtió: "Si hay una buena cosecha eso va a ayudar, es algo lógico, pero tampoco nos va a salvar una buena cosecha, porque saben qué nivel de cosecha perdimos desde la conferencia del 28 de diciembre hasta hoy, 25.000 millones de dólares, o sea, 3 cosechas, así que señores, paremos la pavada".

"En vez de hacer un esfuerzo y convocar a alguien de afuera, alguien que pueda ayudar a reconstruir algo de credibilidad, ponen a inexpertos al frente del Banco Central. No es la forma", sentenció.