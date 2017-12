Nieta 126: felicidad que redobla las fuerzas para encontrar a los que faltan

El lunes a través de un comunicado titulado: "Enorme felicidad", Abuelas de Plaza de Mayo anunció la aparición de la Nieta 126.

6 de diciembre| |

Es imposible no emocionarse, estremecerse, sentir una alegría inmensa cada vez que logramos encontrar a uno de nuestros hermanos y hermanas tras más de 40 años de búsqueda.

Adriana es la Nieta 126, fue ella misma quien se acercó a Abuelas cuando le dijeron que no era hija biológica del matrimonio que la crió: "Me enteré que no era hija biológica de mis padres un sábado y el lunes siguiente ya estaba acá para preguntar si era hija de desaparecidos, más que nada por mi fecha de nacimiento”, expresó

Su familia la buscó siempre y fueron de los primeros en hacer la denuncia en Abuelas. Sus padres son Violeta Ortolani quien fue secuestrada el 14 de diciembre de 1976, con ocho meses de embarazo y su padre Edgardo Garnier que buscó por todos lados a su mujer hasta que el 8 de febrero de 1977 cuando también el fue secuestrado.

Su familia continuó la búsqueda y fue una de las primeras en hacer la denuncia, pero nunca hubo ningún dato concreto sobre la pareja ni el niño o niña nacida en cautiverio.

Adriana dijo en la conferencia de prensa: "Estoy feliz, estoy plena. Se me completó la vida. La sensación de pasar de pensar que fui abandonada, no deseada, a sentir que fui una persona muy querida, muy deseada, muy buscada, que tengo una familia hermosa y que tengo una abuela, ¡no lo puedo creer!”.

Adriana está con nosotros, seguimos luchando para encontrar a los que nos faltan

En la conferencia de prensa Adriana contó como por sí misma empezó la búsqueda de su verdadera identidad: "Seguí mi vida pensando otra historia, que me habían abandonado, por ejemplo, pero no podía tener certeza, tenía que aprender a vivir con eso. Dónde iba a buscar cuarenta años más tarde”.

Ella, como tantos tuvieron que buscarse a sí mismos, el Estado responsable del genocidio y de las apropiaciones de bebés no sólo no buscó a los más de 400 que aún nos faltan encontrar, sino que además la mayoría de las veces fueron y continúan siendo un obstáculo que sobrevivientes y familiares tenemos que enfrentar para llegar a la verdad.

En este momento en que el Gobierno pretende negar el genocidio, en que la represión por parte del Estado les costó la vida a Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, en que se pretende otorgar la prisión domiciliaria a más de cien genocidas y que en muchos casos de delitos de lesa humanidad los jueces dejaron impunes a genocidas como en el caso de Juliana García (quien recuperó a su hermana nacida en cautiverio resultando la nieta número 97) que Adriana haya podido recuperar su identidad significa un gran paso adelante en la lucha contra la impunidad.

Chicha Mariani, Mirta Baravalle y tantas otras Madres y Abuelas que siguen buscando a sus hijos y nietos son un ejemplo de perseverancia, de no bajar los brazos jamás. Cada Nieto y Nieta que encontramos es un testimonio vivo de lo que pasó en este país, de que existió un genocidio y con él un plan sistemático de robo de bebés.

Este jueves 07 de diciembre se realizará la Marcha de la Resistencia como desde hacen 41 años; allí estaremos nuevamente para reafirmar el compromiso y fortalecer la lucha contra para luego confluir en la movilización del Encuentro Memoria Verdad y Justicia contra la impunidad y la represión.

En estos momentos frente a esta política de beneficiar a los genocidas, frente a los brutales ataques a las libertades democráticas , a la persecución sin descanso de quienes se solidarizan con las causas de los pueblos originarios, frente a la represión contra los trabajadores, vamos a estar en las calles nuevamente como lo hemos hecho durante todos estos años junto a nuestras Madres, las que no callan, las que han luchado sin descanso de manera independiente.

Encontrar a los hermanos y hermanas que nos faltan es una tarea primordial, que nos resulta urgente, para que Madres y Abuelas puedan encontrarlos pero también para que le ganemos a la impunidad.

Ese es el compromiso y homenaje para con los que nos faltan, para con los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos y con esos jóvenes que hoy a más de 40 años continúan levantando las banderas de aquellas generaciones, por la Memoria, la Verdad y la Justicia. (LID)