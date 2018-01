No habrá sesiones extraordinarias: ¿se viene una ola de decretos en febrero?

El jefe de Gabinete despejó los rumores del llamado a sesiones extraordinarias en febrero para tratar la reforma laboral. Se decidió trabajar con el calendario legislativo regular, explicó.

16 de enero

El jefe de Gabinete de ministros, en conferencia de prensa este lunes por la mañana, comunicó la decisión oficial de no llamar a sesiones extraordinarias en febrero para tratar la contrarreforma laboral. Según explicó, el presidente Mauricio Macri decidió “trabajar con la agenda legislativa regular, a partir del primero de marzo”.

Muchos fueron los rumores en distintos medios de que se iba a llamar a extraordinarias, luego que no, luego que sí. Finalmente el Ejecutivo evaluó que no aun no tiene la garantía de lograr la aprobación de la reforma laboral antiobrera en caso de ser tratada durante el verano. Y luego de la crisis política de las sesiones en las que se trató, y aprobó con los votos del peronismo, el saqueo a los jubilados con militarización y represión mediante, eligió esperar.

Si bien Peña aclaró que la decisión no se debió a “ningún cortocircuito” y que se discutió “no tenía sentido tener una o dos sesiones en febrero”, restándole importancia, la realidad es que el Gobierno pagó un alto costo político tras aprobar la reforma previsional.

Lo que se expresa en la “falta de consenso” que aduce el Gobierno, es el temor a una escalada del descontento social que desde hace meses viene en aumento. Y a diferencia de la reforma previsional, en este caso el Gobierno no cuenta con ninguna zanahoria que sirva para presionar a los gobernadores y por ende a los legisladores de la supuesta oposición, como lo fue el acuerdo fiscal.

Esta definición del presidente se da luego del mega-decreto que derogó 19 leyes y modificó otras 140. Luego de lo cual fuentes periodísticas aseguran que el Gobierno busca tener mayoría en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que debe dictaminar sobre la validez de los decretos. Por eso no hay que descartar que este aplazamiento del tratamiento de la cuestionada reforma laboral tenga como trasfondo que el macrismo, haciendo gala a su falso republicanismo, se disponga a atacar los derechos de los trabajadores y los sectores populares a decretazo limpio. (LID)