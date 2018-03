Nora Cortiñas: “El mayor despropósito del Gobierno es querer liberar a genocidas”

La madre de Plaza de Mayo se refirió a la posibilidad de que Astiz y 100 genocidas más sean liberados. "No es posible que después de luchar 40 años se tire todo por la borda para vivir en la impunidad de crímenes horrendos", aseguró.

23 de marzo

La histórica integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora dialogó con el programa Crónica Anunciada que se emite por Fm La Patriada. Consultada por el listado que presentó el Servicio Penitenciario Federal en los últimos días y que podría beneficiar a genocidas como Alfredo Astiz (“El ángel de la muerte”) para salir de prisión, Cortiñas declaró: “El mayor despropósito del Gobierno es querer liberar a genocidas de hechos aberrantes que pasaron en el país que no deberían repetirse nunca más y tienen que ser castigados como corresponde”.

“No me imaginé nunca esto que estamos viviendo. No es posible que después de luchar 40 años, con mucho esmero y mucho empuje y sacrificio de muchas personas ahora se tire por la borda todo para ser un país que viva en la plena impunidad de crímenes horrendos”, agregó.

En otro tramo de la entrevista, se refirió a los dichos de la exintegrante de la Conadep, Graciela Fernández Meijide, quien en una entrevista radial se manifestó a favor de la prisión domiciliaria para Astiz y había dicho que "mantenerlo en prisión pasa a ser casi como venganza". Al respecto, Cortiñas manifestó: "La verdad me da asco. Es una cosa que no puedo creer. Pienso en su hijo cada vez que la escucho y me da mucha pena ese hijo que era un chico militante con muchas ilusiones y que ahora la madre se olvidó de esas ilusiones".

A pocos días del 24 de Marzo, la lista de presos para recibir la prisión domiciliaria es una provocación contra los organismos de Derechos Humanos que reclaman cárcel común para los genocidas y levantan las banderas de memoria, verdad y justicia. "Me da vergüenza tener este Gobierno", concluyó Cortiñas.