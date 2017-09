Nora Cortiñas: “Tenemos una larga lista de desaparecidos en Gobiernos constitucionales”

La madre de Plaza de Mayo habló de Santiago Maldonado, de Julio López y del Estado que encubre y no investiga.

22 de septiembre

Nora Cortiñas estuvo presente este miércoles en La Plata, en el marco de la presentación del informe anual de la Comisión Provincial por la Memoria sobre violaciones a los dechos humanos en la Provincia de Buenos Aires.

Junto a Adolfo Pérez Esquivel, madres de víctimas de la Masacre de Pergamino y otros referentes de la CPM, la Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora brindó algunas consideraciones sobre el caso de Santiago Maldonado y otras desapariciones forzadas bajo gobiernos constitucionales. Como la de Jorge Julio López en 2006, de la cual esta semana se cumplieron once años.

“¿Sabe alguien dónde está Santiago Maldonado? Lo tiene la Gendarmería. Ya es hora de que el Gobierno lo reconozca”, comenzó su breve pero intenso discurso Cortiñas.

Respecto al contenido del XI informe “El sistema de la crueldad” presentado por la CPM (del que La Izquierda Diario informó previamente y se analizará en próximos artículos), Cortiñas afirmó que “cada año escuchamos que retrocedemos en materia de derechos humanos, que volvemos al pasado. Las Madres, los familiares, el pueblo no queremos más. Un día dijimos ’Nunca Más’. Sin embargo tenemos esta gran pelea hoy”.

Como ejemplo de esa “gran pelea” actual, la Madre de Plaza de Mayo se refirió a “la desaparición forzada de personas, que es el crimen de crímenes, cuando a una persona se la priva absolutamente de todos sus derechos, donde ni ellos saben qué pasó con su familia ni nosotros sabemos qué pasó con ellos”.

Así se centró en el caso de Santiago Maldonado y lo comparó con su propia experiencia durante la dictadura. “El juez que está en la causa de Maldonado se tiene que dejar de tapar y de injuriar a la familia, mintiendo y embarullando la investigación. Lo mismo que le hacen a la familia de Santiago es lo que nos hicieron a nosotros, engañándonos todo el tiempo y diciéndonos ’lo vi a tu hijo por aquí o por allá’, desviando la atención y negando que esto es una desaparición forzada de persona”, sentenció.

Cortiñas pidió a los presentes “no escuchar más las mentiras. Yo hasta escuché decir a un periodista, que me dio vergüenza ajena, que Santiago era un delincuente. El juez hasta hoy no llamó a declarar a Noceti, quien dirigió el operativo. Una desaparición es algo muy grave y no se puede permitir esto. Le pedimos al Gobierno que se deje de incitar al insulto y a la violencia, acusando a los mapuches de delincuentes, como hace 40 años decían lo mismo de nuestros hijos”.

En la reflexión de la incansable luchadora no podía faltar la referencia a Jorge Julio López, de quien se cumplieron esta semana once años de su desaparición forzada y ella encabezó la movilización a Plaza de Mayo junto al Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. “No podemos olvidarnos de Julio López, quien también fue desaparecido por el Estado. No lo cuidó el Gobierno cuando tenía cuidarlo como testigo y no lo buscó el Estado cuando tenía que buscarlo”.

Sobre ese caso también encontró paralelismos con el de Maldonado, al destacar que “para más humillación, hasta un funcionario dijo por televisión que ’no se preocupen que López se fue a la casa de la tía a tomar mate’. La referencia es a Aníbal Fernández, excandidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires por el kirchnerismo y ministro del Interior al momento de ser secuestrado López.

Finalmente Cortiñas lanzó una definición contundente: “Tenemos una larga lista de desaparecidos en gobiernos constitucionales y seguimos pidiendo la aparición con vida de todos ellos”.

Por último, en el marco de la lucha de los pueblos originarios de todo el país por la recuperación de sus territorios ancestrales de manos de terratenientes nacionales y extranjeros, la Madre de Plaza de Mayo llamó a todos a estar presentes “el día 27 en la puerta del Congreso para pedir que se prorrogue la Ley de Tierras, la 26.160”. (LID)

Foto Catalina Medrano