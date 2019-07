"Nos pide sacrificio un sector político que tiene la guita en paraísos fiscales"

El precandidato a gobernador bonaerense del Frente de Todos, Axel Kicillof, analizó la política económica de Macri y la crisis que le provocó a las pymes.

22 de julio

l precandidato a gobernador bonaerense por el Frente de Todos, Axel Kicillof, cuestionó al gobierno de Cambiemos porque le "piden sacrificio" a la sociedad "un sector político que tiene la guita en paraísos fiscales, con propiedades en todo el mundo".

Además, analizó la política económica del presidente Mauricio Macri y la crisis que le provocó a las pequeñas y mediana empresas del país.

En el reportaje de Jorge Fontevecchia en el diario Perfil, el exministro de Economía de CRistina Kirchner aseguró que "el problema es que hay una política económica en el gobierno nacional que es la que defiende (la gobernadora María Eugenia) Vidal en la Provincia. ¿Vidal podría hacer algo al respecto? En vez de hacer silencio sobre lo que pasa con las tasas de interés, cobra esas tasas y lo oculta. Vidal podría darte una cantimplora, pero no. Se cambiaron las condiciones, se creó un medio hostil".

"Nos pide sacrificio un sector político que tiene la guita en paraísos fiscales, con propiedades en todo el mundo. Gente que vive la vida loca. Piden sacrificio a gente que antes comía cuatro platos: le piden que coma tres. El empresario pyme es un laburante, ¿ese es el que debe hacer el sacrificio? ¿De quién es la fiesta que les piden que paguen a las pymes? Macri tiene millones de dólares. Pero la gente de la que yo hablo no llega a fin de mes. No hay que hablarle de esfuerzo al laburante argentino, al empresario argentino. No son vagos", agregó el exministro de economía durante la gestión de Cristina Kirchner.

El dirigente defendió su gestión al asegurar que "el gobierno pasado a la gente le iba bien y no por eso dejaba de esforzarse. Se levantaba a las 6 de la mañana para ir a laburar, hacía horas extras, y volvía a la casa y se podía dar un gusto. El pyme podía tener a sus hijos estudiando, podía ver si les podía comprar algo más, hacía su esfuerzo y no lo dejó de hacer aun yéndole bien. No es que se retiró a las Bahamas y se compró el avión privado, ni puso la guita afuera: la invirtió acá".

"La mayor parte de la inversión es de pequeñas empresas. En la Argentina es el 65%. Es como si estuviéramos en el desierto y les dijéramos a todos que están tomando agua. Y cuando nos dicen que no, que se mueren de sed, les contestamos que se mueren de sed porque son vagos. Sacaron el crédito, dolarizaron las tarifas, abrieron las importaciones. Bajaron las ventas, pero les dicen que es culpa suya", insistió.

Durante la entrevista, Kicillof también apuntó contra Vidal: "Los que pensamos en el esfuerzo, en los valores, creemos que no hay que ser observadores de la política, no ser comentadores. No se trata de decir que la Provincia está mal. Ahora empezó algo nuevo. Ahora tenemos que la gobernadora dice: ’No hay desempleo, no hay más desempleo. Se creó trabajo, pero hay más gente que busca trabajo, que el trabajo que se crea…’. Se llama desempleo, gobernadora. Y hay el doble de eso en la Provincia. Nunca nadie en la historia explicó el desempleo porque nace más gente. No se puede tapar más".