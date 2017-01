Nuevo récord del dólar oficial: cotizó a $ 16,40

La autoridad monetaria permitió la suba sin intervención oficial. La cotización del dólar paralelo, que el martes tocó un máximo, ayer se ubicó en $ 17.

5 de enero

Durante la jornada del miércoles, la solidez de la demanda privada y la ausencia de la banca oficial del lado de la oferta volvieron a presionar al alza al dólar mayorista, que subió trece centavos ó 0,81 % a $ 16,08 pesos, lo que impulsó la divisa a la zona de $ 16,40 en pizarras porteñas.

"La ausencia de las fuertes ventas de los bancos oficiales que caracterizaron el desarrollo de las operaciones hasta finales de diciembre disminuyó el flujo de ingresos posibilitando que el precio del dólar se acomodara en el nivel más alto desde la salida de la convertibilidad y abre un margen de duda sobre la sostenibilidad del mismo durante los próximos días", analizó Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio.

El dólar mayorista marcó un máximo histórico intradiario de $ 16,13, por una orden puntual sobre el tramo final de la rueda, aunque luego retrocedió y quedó en $ 16,08.

El volumen operado fue relativamente reducido con U$S 267 millones en el mercado de cambios (spot), mientras en los futuros se transaron U$S 27 millones en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) y U$S 312 millones en el ROFEX.

El alza del dólar mayorista llevó al dólar a $ 16,40 en pizarras del microcentro porteño, alcanzando un nuevo máximo histórico.

Operadores mencionaron que la autoridad monetaria no intervino en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Las reservas internacionales del Banco Central tuvieron un alza el martes de U$S 710 millones de dólares hasta alcanzar a U$S 39.489 millones, según datos provisorios de la entidad.

En tanto, en el segmento paralelo la divisa cedió diez centavos ó 0,58 % a $ 17 pesos, con máximo en $ 17,25 a media rueda. Durante el día de martes el dólar paralelo había alcanzado también un máximo histórico.

La tendencia alcista, aunque contiene factores estacionales, está siendo convalidada por el Banco Central para tratar de moderar parcialmente el atraso cambiario que preocupa a los industriales que presionan por mayor devaluación.

La suba de dólar, no obstante, es sensible porque puede reanimar la inflación. Durante 2016 por efecto de la devaluación de diciembre de 2015 los salarios perdieron poder de compra en alrededor del 5 %.

