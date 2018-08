Nuevo récord: el dólar superó los $ 32 a pesar de la venta del BCRA por U$S 200 millones

La divisa volvió aumentar y la autoridad monetaria licitó U$S 300 millones de sus reservas, de los que adjudicó U$S 200 millones. Las ventas oficiales no alcanzan a satisfacer la sed de los “mercados”. El Merval se desplomó un 3,1 %.

A mediados de agosto Macri, hablando sobre el dólar, afirmó que "no pasaba nada" y que había quedarse "tranquilos". Pero desde ese día la divisa pasó de $ 30,38 a $ 32,06, la cifra en la que cerró este martes. Esto ocurrió pese a que el Banco Central colocó U$S 200 millones, en dos subastas separadas. Entre lunes y martes el BCRA vendió U$S 410 millones.

En el Banco Nación terminó a $ 31,90, una suba de 50 centavos con respecto al lunes. En otras entidades bancarias trepó a $ 32,40, como en el Banco Galicia o $ 32,10 en el Itaú o Macro.

El Banco Central realizó una primera subasta de U$S 100 millones a un precio promedio de $ 31,2592 y un mínimo adjudicado de 31,2130 unidades, mientras que en la segunda licitación vendió otros U$S 100 millones a $ 31,4365 y un mínimo de 31,40 unidades. Cada licitación fue por hasta U$S 300 millones. El segmento mayorista la divisa se disparó 38 centavos y finalizó a $ 31,35.

El lunes también la autoridad monetaria realizó dos intervenciones en el mercado de cambios y vendió reservas por U$S 210 millones para acotar el aumento del dólar, que terminó $ 30,97, 7 centavos por encima del cierre de la semana pasada.

En tanto, el dólar a nivel global cayó y las monedas de los “países emergentes” se mantuvieron estables, con excepción de Brasil que se depreció 1 %.

Por su parte, el índice Merval de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) cayó un 3,1 % este martes y registró su menor nivel nominal en 11 meses.

Se destacaban las bajas en los papeles del rubro financiero. El mercado local descendió casi un 16 % solo en agosto.

¿Qué opinan los economistas sobre el dólar? Gustavo Quintana de PR Cambios explicó al diario El Cronista que la estrategia oficial podría ser la de "acompañar la caída del real, que en algún momento hoy tocó los 4,13" y reiteró que el volumen que se negocia en el mercado "es chico" y la oferta de dólares vuelve a ser poca.

Fernando Camusso de Rafaela Capital, sostuvo que "sin un programa financiero explícito y con fuerte crisis de confianza, seguimos 100 % expuestos" y añadió que "el Gobierno subestima la velocidad con la que una crisis de confianza se propaga, cuando dicen "el castigo es exagerado, claramente se ve que no logran ser conscientes".

El economista Claudio Zuchovicki, en una entrevista con TN, afirmó que la suba del dólar "es un factor local, no podemos echarle la culpa a afuera" y agregó que "es un proceso de desconfianza. Si sube el dólar, la gente va a comprar. Cuando baja, te da ganas de vender. Todo el mundo dolariza sus portafolios".

El nuevo salto de la divisa y las ventas del Central sin poder contener la suba deja al desnudo que el Gobierno no tiene un plan claro y “corre de atrás” la crisis. Los desequilibrios en la economía inquietan cada vez más a los "mercados".