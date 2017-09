Obra pública: El BID amplió sus créditos para financiar obras infraestructura

Desde la promulgación de la Ley de Participación Público-Privada (PPP) no “llovieron” los proyectos de inversión que esperaba el Gobierno. Los fondos del BID pretenden estimular la inversión privada.

12 de septiembre

La Argentina y el BID anunciaron ayer la creación de un fondo de inversión público-privado para financiar obras de infraestructura. El fondo estará compuesto por un préstamo o garantía de capital entre U$S 350 y U$S 500 millones, y U$S 100 millones provenientes de la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), el área del BID que financia proyectos del sector privado.

El objetivo es estimular la inversión privada en infraestructura a través de los contratos de participación público-privada (PPP). Vale recordar que el Gobierno impulsó la Ley de Participación Público-Privada, con el fin de impulsar la obra pública con la participación del sector privado.

El proyecto PPP se realizó a medida de los empresarios para que inviertan. Por ejemplo, les permite cortar la ejecución de la obra si los pagos se atrasan, les habilita la prórroga de jurisdicción, que implica que aquellos empresarios que consideren un contrato incumplido puedan reclamar en tribunales extranjeros. A pesar de estos beneficios a agosto de este año no se materializaron proyectos.

Según publicó La Política Online, el director de Vialidad Nacional señaló que varios empresarios fueron invitados para conocer la ley para que inviertan, pero “se puede escuchar la disconformidad de los empresarios con los términos de las propuestas”.

No hubo lluvia de inversiones, presta el BID

El ministro de Finanzas, Luis Caputo, y el titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, presentaron el préstamo del BID y explicaron que el saldo neto entre el banco y la Argentina -por créditos y repagos- será de U$S 3.400 millones durante la gestión de Mauricio Macri.

Moreno sostuvo que la entidad está ejecutando el plan acordado al inicio de esta gestión de Gobierno que contempla créditos para el país por U$S 6.000 millones hasta 2019.

El programa destinó U$S 1200 millones en 2016, U$S 2.300 millones en 2017 y U$S 2.350 millones en 2018, para completar el total en 2019.

El BID aclaró que los fondos para 2017 serán destinados a los sectores de innovación tecnológica, seguridad ciudadana, educación, transporte, agua y saneamiento, fortalecimiento institucional, transparencia e integridad financiera, desarrollo urbano y proyectos regionales como los túneles de Agua Negra (U$S 130 millones) y Cristo Redentor (U$S 200 millones). Además, añadió que de los U$S 2.350 millones que llegarán en 2018, se destinarán U$S 2.000 millones y U$S 300 millones para proyectos regionales.

Según publicó el diario El Cronista, el titular del BID afirmó que el fin del anuncio es estimular la participación privada en las obras de infraestructura, así expresó que "este tipo de fondos aceleran la llegada" de este tipo de inversiones, y destacó que el país estaba por detrás de la construcción de este tipo de proyectos en comparación con otros países de América Latina. Macri concedió a las patronales varios beneficios para que inviertan, pero la lluvia de inversiones, a excepción de la especulativa, no se concretó.