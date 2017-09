Operativo Independencia: el tribunal calificó los hechos como crímenes de lesa humanidad, condenó a diez acusados y absolvió a otros siete

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán condenó este viernes a cinco ex policías y a un ex militar a prisión perpetua e impuso penas de entre 4 y 18 años de prisión a dos ex policías y dos ex militares por crímenes perpetrados durante el denominado Operativo Independencia, a los cuales calificó como de lesa humanidad, en el final del histórico juicio que abordó el plan sistemático de exterminio desplegado en aquella provincia desde principios de 1975.

15 de septiembre

La Fiscalía destacó la importancia de la calificación de los hechos como crímenes del derecho internacional y se mostró sorprendida por las absoluciones. Aguardará a los fundamentos, que se conocerán el 8 de noviembre.

Los jueces dictaron además la absolución de cuatro ex policías y tres ex militares. "Es importante históricamente porque se determinó que hubo delitos de lesa humanidad antes del golpe de Estado de 1976, durante el Operativo Independencia, que era buena parte de lo que nosotros planteábamos como caso. De ahí en más, respecto de las absoluciones tendríamos que leer bien los fundamentos, pero a primera vista hay varias que parece que no tienen un correlato con lo que pasó en el debate y con la posición que teníamos nosotros como acusadores", evaluó minutos después del veredicto el fiscal federal Pablo Camuña, quien intervino en el debate junto a los fiscales ad hoc Agustín Chit y Julia Vitar.

El equipo del MPF había solicitado las condenas de todos los acusados, con diez pedidos de prisión perpetua y otros siete de entre 3 y 20 años de prisión. Las conclusiones fueron leídas a sala llena durante más de dos horas en las que la secretaria y el secretario del tribunal se alternaron en cada uno de los puntos, la mayoría de ellos extensos.

Los jueces Juan Carlos Reynaga -quien disintió en varios aspectos con sus colegas-, Gabriel Casas y Carlos Jiménez Montilla consignaron los nombres de las víctimas en el pronunciamiento sobre cada acusado que resultó condenado.

A juicio llegaron hechos contra 271 víctimas y la Fiscalía había formulado acusación por 266 de aquellos casos. Las condenas fueron, según cada imputado, por los delitos de aplicación de tormentos, privación ilegítima de la libertad, homicidios, violación de domicilio, violación sexual, abuso deshonesto y asociación ilícita.

Las penas máximas correspondieron al ex jefe de la Zona Capital de la Policía tucumana y luego su jefe de Informaciones, Roberto Heriberto Albornoz; al ex oficial principal del Servicio de Informaciones (D2) de la Policía provincial, Ricardo Oscar Sánchez; al ex agente del D2, Luis Armando de Cándido; al ex oficial ayudante y jefe de la comisaría de León Rouges, Miguel Ángel Moreno; al ex supervisor militar del D2, Jorge Omar Lazarte; y al ex teniente primero del Destacamento de Inteligencia 142 de Tucumán, Enrique José del Pino.

Las penas mensurables correspondieron al ex interventor militar de la Jefatura policial de Tucumán, Néstor Rubén Castelli, a 18 años de prisión; al ex auxiliar de la Jefatura de Operaciones del Estado Mayor del Comando de la Vta Brigada de Infantería de Tucumán, Jorge Gerónimo Capitán, a 16 años de prisión; al ex oficial ayudante del D2, Manuel Rubén Vila, a diez años de prisión; y al ex jefe del Equipo de Combate del Batallón de Ingenieros de Combate 141 de Santiago del Estero, Pedro Adolfo López, a cuatro años de prisión.

Resultaron absueltos el ex jefe del Regimiento de Infantería de Monte 28 de Tartagal (Salta), Omar Edgardo Parada; el ex oficial de la comisaría de Tafi Viejo, Ramón César Jodar; el ex policía de Tucumán, Franciso Camilo Orce; el ex capitán y auxiliar de la sección jurídica del Comando de la Vta Brigada, José Roberto Abba; el ex jefe de la Compañía Comando y Servicios del Comando de la Vta Brigada, Alberto Alfredo Svendsen; el ex subcomisario del D2, José Luis del Valle Figueroa; y el ex oficial y jefe de la comisaría de Trancas, José Ernesto Cuesta.

Entre las absoluciones, el tribunal distinguió las de Orce, Abba y del Valle Figueroa y explicó que fueron "por duda" y llamativamente consignó que las de Cuesta y las de Jodar, para quienes la Fiscalía había requerido 3 y 20 años de prisión, respectivamente, fueron por "exculpación por error de prohibición". Es decir que para los jueces esos acusados obraron sin conocer la ilicitud de la conducta que estaban llevando a cabo.

En su resolución, el tribunal además decidió no hacer lugar al planteo de la Fiscalía de declarar nulas cinco causas seguidas durante aquella época a víctimas de este juicio por violación a la derogada ley 20.840, conocida como "ley antisubversiva", que sirvió para dotar de legalidad las detenciones arbitrarias y la persecución política.

El tribunal evitó pronunciarse sobre el pedido expreso que le hicieron los fiscales para que declarara "como garantía de no repetición que en la provincia de Tucumán, durante la implementación del Operativo Independencia, no existió un conflicto armado interno".

El próximo 8 de noviembre dará a conocer los fundamentos de las decisiones hechas públicas este viernes./fiscales.gov.ar