Organizaciones denuncian el espionaje ilegal

Organizaciones denuncian que la AFI hizo espionaje ilegal contra periodistas, referentes sociales, académicos, periodistas y activistas. A continuación reproducimos el comunicado de la Asamblea Argentina Mejor sin TLC.

8 de junio

Se conoció la denuncia de nuevas actividades de espionaje cometidas por la AFI durante el Gobierno de Mauricio Macri. Las primeras informaciones señalan que, en este caso, se habría ejercido esa actividad sobre cientos de periodistas, dirigentes políticos y referentes de distintos espacios. Entre las fuerzas políticas espiadas figura el PTS, integrante del Frente de Izquierda.

A continuación reproducimos el comunicado de la Asamblea Argentina Mejor sin TLC en repudio al espionaje ilegal:

Rechazamos el espionaje ilegal contra referentes sociales, académicos, periodistas y activistas que nos movilizamos contra las agendas neoliberales de la OMC, el G20 y los TLC

La Asamblea Argentina Mejor sin TLC, conjunto de organizaciones y personas que fue una de las impulsoras de la “Confluencia Fuera OMC” y de la “Confluencia Fuera G20-FMI” durante los años 2017 y 2018, y actual Capítulo Argentino de la Plataforma América Latina Mejor sin TLC, repudia enérgicamente las acciones de espionaje ilegales cometidas contra nuestros/as/es compañeros/as/es Luciana Ghiotto, Federico Whalberg, Mariano Treacy, Mariela Bacigalupo, José María Di Bello, Javier Echaide, Leandro Morgenfeld, Maria Lorena Di Giano, Francisco J. Cantamutto, Cintia Giménez e Ignacio Rodríguez, entre otros/as/es, así como hacia nuestra Asamblea junto con otros/as/es referentes sociales, académicos, periodistas y activistas llevado a cabo por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la administración de Mauricio Macri.

La Asamblea Argentina Mejor sin TLC realizó durante 2017 y 2018 actividades públicas de debate y participación democrática y abierta a lo largo de esos años para expresar nuestro posicionamiento en contra de las agendas neoliberales promovidas y ejecutadas por la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Cumbre del G20. Nuestras actividades, así como nuestras voces, jamás ocultaron nuestro abierto rechazo a las políticas de liberalización comercial, explotación económica y social que denunciamos públicamente siempre y sin ocultamientos.

Al contrario de esto, bajo orden del ex presidente Mauricio Macri y su Ministra de Seguridad por ese entonces, Patricia Bullrich, los responsables de la AFI realizaron actividades de espionaje ilegal ocultas del conocimiento público y que ahora salen a la luz. Nosotres nunca tuvimos algo que ocultar, pero ellos sí. Este accionar constituye una violación a los derechos a la intimidad, a la libertad de expresión, al de asociarse, al de peticionar libremente ante las autoridades y manifestarse, a la libertad de prensa, al derecho a desempeñar el trabajo, en suma: libertades civiles y sociales que los sectores de poder se suelen embanderar pero que no tienen tapujos de violentar al momento en que las organizaciones sociales resuelven hacer algo tan simple como decirles algunas cuantas verdades subjetivas a la cara. Esto muestra, además, el carácter anti-democrático de las negociaciones de los Tratados de Libre Comercio, realizadas no sólo en el mayor de los secretismos -excluyendo a las organizaciones populares-, sino también espiando a quienes denunciamos esa falta de transparencia.

Por ende, exigimos a las autoridades que se dé acceso a las víctimas a la información que tiene la AFI a través de los trabajos de esa inteligencia ilegal para que las personas afectadas sepan cómo fueron amenazados y/o violentados sus derechos, y llamamos a las organizaciones de derechos humanos, organizaciones políticas, sindicales, sociales, a las instituciones académicas y científicas de las que las personas afectadas pertenecen a que se solidaricen y repudien este accionar de la Agencia Federal de Inteligencia durante la administración de Mauricio Macri.