Otra consecuencia del ajuste: aumentó el empleo precario

El Indec confirmó que el desempleo alcanzó un pico en 13 años alcanzando a casi 2 millones de personas con una tasa de 10,1 %. También se comprobó que aumento la generación de empleo precario y se perdieron empleos de calidad.

20 de junio

Los datos publicados el miércoles en el informe de Mercado de Trabajo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), confirmaron que a efectos de la recesión hubo un incremento de la precarización laboral y el desempleo en el primer trimestre de 2019.

A nivel interanual, la proporción de asalariados no registrados creció de 33,9 % a 35,0 % en comparación con el mismo I trimestre del año anterior. Esto se explica por una disminución de puestos asalariados registrados (con descuento jubilatorio) en relación a la población total (de 66,1 % a 65,0 %).

¿Por qué aumentó el empleo precario?

Desde (LID) consultamos al especialista en mercado laboral, Daniel Schteingart quien nos decía sobre los datos del mercado laboral publicados por el Indec que: “No hay destrucción absoluta de empleo, hay una ligera suba, pero que no llega a reponer el crecimiento de la población, lo empareja un poco, pero hay un cambio en la composición del empleo.”

Y de forma contundente Schteingart explicó: “De los 143.000 empleos nuevos, la totalidad se explica por puestos precarios (asalariados informales y cuentapropistas). En el último año se destruyeron 175.000 empleos de calidad.”

“Entonces, se observa un mercado de trabajo más precario traccionado mayormente esta suba del empleo por el empleo femenino, por ejemplo aumentó mucho el servicio doméstico. Las mujeres salen al mercado de trabajo a buscar una nueva fuente de ingresos para el hogar porque los hogares no llegan a fin de mes”, agregó

Dado que “algunas de esas mujeres consiguen empleo precario y otras mujeres no lo consiguen, por lo tanto sube la desocupación. Aumenta levemente el empleo a una cifra que no repone el crecimiento demográfico y salta la desocupación porque dentro de esa mayor participación laboral de las mujeres algunas no consiguen empleo.”

A través de esta dinámica explicada por Schteingart, en la cual producto de la recesión las mujeres salen a buscar trabajo para mantener sus hogares; y dado que el crecimiento del empleo fue menor al crecimiento poblacional, se explica que la suba de la desocupación y que quienes encuentran empleo lo hacen en puestos precarios. (LID)