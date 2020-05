Otro bochorno: el ENACOM tuvo que salir a desmentir a funcionario propio por las fake news

Durante la mañana el director Gustavo López había asegurado que se regularía a los portales de internet. Siete horas más tarde el mismo ENACOM lo desmintió.

2 de mayo

Si hay un organismo en donde se advierte que, el actual, es un Gobierno de coalición más allá de la pandemia es el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). La divergencia de opiniones sobre distintos temas entre su presidente y algunos de los integrantes de su directoria ya no es posible de disimular. Y en el día del trabajador quedó fuertemente explicado. El ente que conduce Claudio Ambrosini tuvo que salir a desmentir declaraciones que había hecho durante la mañana Gustavo López, uno de los integrantes del directorio, referidas a la regulación de los portales de internet.

Durante la mañana, López aseguró que se regularía el funcionamiento de los portales de internet ante la circulación de noticias falsas vinculadas con la pandemia de coronavirus. En una entrevista en la TV Pública, el funcionario arrancó la conversación señalando que, a partir de un trabajo realizado por la agencia estatal de noticias Télam se había abierto el debate sobre las noticias falsas. Y aclaró que "la noticia falsa no es una opinión" sino que, de acuerdo a lo que dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se trata de ello cuando existe "real malicia. Cuando se sabe que es falso y se difunde de igual manera".

Luego de continuar explicando sobre lo que supone la difusión de información falsa en tiempos de pandemia –esa era la razón por la que López aparecía frente a las cámaras en el día del trabajador- declaró la idea de "abrir un gran debate, lo haremos a través de nuestro portal. Las noticias falsas, que siempre son deleznables, en momentos de pandemia pueden poner en riesgo a la población", aclaró.

Luego el tema viró hacia cuestiones más políticas. O, mejor dicho, hacia la utilización de las llamadas fake news en el mundo de la política. Y, en ese sentido, refirió a lo que sucedió en el Brexit, "porque dieron vuelta una elección a través de noticias falsas" y, acto seguido, advirtió que este hecho "en la Argentina es algo cotidiano", deslizando que este es el tenor de la información que suele circular en el país.

La entrevista con la TV Pública avanzó sobre la "regionalización" de estos comportamientos, y ubicó a Tierra del Fuego como el lugar en el que más noticias falsas se publican en relación a la población, a la que describió en una proporción de cinco a uno en relación a lo que sucede en otras provincias del país. Para, luego, señalar que hubo noticias falsas cuando Evo Morales, en Bolivia, llamó a un referendum para modificar la constitución y le apareció un hijo, abandonado y luego muerto, que nunca existió, y también en Brasil cuando se destituyó a la ex presidenta Dilma Russeff y se encarceló al ex jefe de Estado Luis Lula Da Silva.

"Acá no puede haber un juego político en el medio de la pandemia porque lo que ponemos en riesgo es la vida de la población", aseguró inmediatamente después de haber dado estos dos ejemplos, sin quedar lo suficientemente claro si a lo que quería referirse era a temas de la pandemia o a cuestiones de tenor político.

"Lo primero es llamar a la reflexión. Que la gente entre al portal de Télam, que vean lo que hay sobre noticias falsas y empecemos a reflexionar sobre esto porque la verdad es que nosotros no podemos salir iguales después de esta pandemia. Las cosas que han ocurrido en nuestro país fueron muy graves, entonces no podemos salir iguales. La gente reclama que el Estado intervenga", sostuvo.

Y siguió: "Gracias al Estado estamos saliendo de esta pandemia como no se sale en otras parte del mundo. Ahora, hay quienes destruyeron ese Estado. Entonces no podemos salir de la pandemia con un Estado ineficiente o que no esté presente, y esto nos tiene que ayudar a salir mejores", dijo López, en una sucesión de afirmaciones que iban entre la pandemia y la política para, luego, enganchar, producto de la pregunta que se le hiciera, con un comunicado sobre neoliberalismo que él mismo distribuyó esta última semana entre los medios de comunicación.

A través de ese texto respondió una declaración de la Fundación Libertad a la que calificó de "escandalosa en favor del capital, de los intereses económicos que ellos mismos representan, en contra de la preservación de la salud y la vida".

Para, luego, afirmar que "la declaración es aberrante, discriminatoria, clasista y llena de odio y codicia. Estar más preocupados por la posible vuelta del "populismo" y el intervencionismo estatal que, por las muertes, los muestran como son, MISERABLES" (sic, en mayúscula), asevera en algunos de sus párrafos.

El comunicado fue distribuido por López el pasado 25 de abril y, este 1° de mayo, se refirió a eso de manera tangencial en el marco de una entrevista que había comenzado por la circulación de noticias falsas en relación con la pandemia, fenómeno que es real pero que se "mezcló" con cuestiones ideológicas a lo largo de los 6 minutos y 36 segundos que duró la entrevista en la TV Pública.

Lo cierto es que, después de esto, y la repercusión que esta entrevista tuvo en las redes sociales y en el ENACOM, el mismo ente, dirigido por Claudio Ambrosini, de las huestes de Sergio Masssa, salió a desmentir que se fuera a regular a los portales de internet por las noticias falsas. Pero, a tono con lo que suele suceder con los organismos de Gobierno cuando algo no les gusta, responsabilizaron al medio y no a quien hizo las declaraciones.

En un comunicado de dos párrafos, el organismo a cargo de controlar el funcionamiento de las telecomunicaciones, afirmó: "El presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Claudio Ambrosini, aclaró hoy que el organismo no está trabajando en ninguna regulación vinculada con los contenidos que circulan por las redes o plataformas, tal como se informó en la cuenta de la red social twitter de un medio y en un zócalo televisivo durante una entrevista a uno de los Directores del Ente, Gustavo López, quien sí se refirió a la preocupación por la proliferación de campañas de noticias falsas que circulan últimamente por Internet".

Y en el segundo párrafo señaló: "Evidentemente hubo un error de interpretación por parte del medio".

Te bajé de internet

La historia siguió de la siguiente manera. La entrevista fue dada de baja en la mayoría de las redes sociales en donde estuvo circulando el extracto del noticiero de la mañana del canal estatal.

Si bien lo que se sube a Internet difícilmente desaparezca, siempre es posible encontrarle una vuelta. iProfesional accedió al total de la entrevista que es lo que se transcribió casi en su totalidad en este artículo.

Las noticias falsas son un problema, tanto para el periodismo como para la población que las consume creyéndolas verdaderas. El problema es mayor cuando se intenta ideologizar un tema. Y no es porque las noticias falsas estén exentas de carga ideológica.

Pero cuando la razón de una entrevista son las noticias falsas y su peligro en relación con la pandemia de coronavirus y se termina aludiendo al neoliberalismo las cosas terminan siendo confusas.

Y si hay algo que hoy los funcionarios no se deben permitir es generar confusión. Porque las cosas están ya muy difíciles en la Argentina con el coronavirus Y con la economía como para que se agreguen condimentos que no ayudan.

Que un organismo tenga que salir a desmentir a un funcionario y responsabilizar por ello a un medio no contribuye a los objetivos de información lo más objetivo posible y libre de ideología en tiempos de pandemia. Independiemente de que se trate de un Gobierno de coalición donde las opiniones entre sus distintos referentes son diferentes. Justamente, porque de esta situación todos tenemos que salir mejores. Inclusive la dirigencia política. (IProfesional) Por Andrea Catalano