Otro funcionario “offshore”: el nuevo jefe de la AFIP operó en paraísos fiscales

El funcionario que remplazará a partir del 30 de marzo próximo a Abad operó en paraísos fiscales y tiene inversiones en fondos radicados en las Islas Caimán.

6 de marzo| |

El domingo pasado, se conoció a través del diario La Nación y Perfil, que quien será el nuevo titular de la AFIP a partir del 30 de marzo próximo, Leandro Cuccioli, operó en paraísos fiscales y tiene inversiones en fondos radicados en las Islas Caimán. Este lugar es una de las guaridas fiscales más conocidas debido a los incentivos que se le ofrecen a las empresas radicadas allí y que no realizan operaciones en ese territorio. Bajos o casi nulos niveles de tributación, servicios financieros e ingeniería tributaria compleja, junto con un secreto bancario infranqueable, son parte del cocktail que este tipo de jurisdicciones vende a empresarios, políticos, y personalidades de la farándula de todo el mundo. Un elaborado servicio que garantiza la evasión y fuga con las jugosas ganancias que ello conlleva para quien lo contrate.

La nueva aparición offshore, no es la primera y promete no ser la última, que tiene a un funcionario de Cambiemos como protagonista. Hace tan solo un mes atrás el subsecretario general de la Presidencia, Valentin Díaz Gilligan, tuvo que renunciar producto del escándalo que genero la revelación de que no había declarado una cuenta en Andorra de U$S 1.200.000.

Leandro Cuccioli, quien estará a cargo del ente recaudador nacional, tiene acciones en dos fondos de inversión en las Islas Caimán y dirigió una compañía inscripta en Bermudas, otra guarida fiscal. La información surge de la mega filtración conocida como Paradise Papers y fue publicada por los diarios Perfil y La Nación el domingo pasado.

El funcionario, declaró ante la Oficina Anticorrupción (OA) que la mayoría de su patrimonio está en el exterior y que parte de sus inversiones ($ 1.353.629) está en fondos de inversión común en los Estados Unidos. Los fondos de inversión, denominados CIPEF V y CIPEF VI, son administrados por la compañía financiera The Capital Group, para quien Cuccioli trabajó hasta 2015, tras lo cual pasó a cumplir tareas en la Jefatura del Gabinete y en el ministerio de Finanzas.

Sin embargo, los documentos hallados en los Paradise Papers demuestran que esos fondos de inversión, creados en 2007 y 2011, están radicados en las Islas Caimán, no en los Estados Unidos. La razón que expresaron para explicar esta divergencia fue que se decidió utilizar el mismo domicilio de la “empresa madre”, The Capital Group, la cual se encuentra registrada en estados unidos.

Según la revista Forbes, The Capital Group se encuentra en el puesto número 44 de las empresas privadas más grandes de Estados Unidos. Con ingresos globales por U$S 7,3 billones y un estimado de 7000 empleados en todo el globo. Se trata de uno de los gigantes que presta servicios de asesoramiento financiero desde 1931, sus clientes abarcan a “inversionistas individuales, intermediarios financieros e instituciones de todo el mundo”, según su página oficial.

La empresa con sede central en Los Angeles, California, utilizo los servicios del estudio de abogados Appleby, conocido mundialmente el año pasado con los Paradise Papers por haber prestado asesoramiento en la formación de diversas estructuras societarias ficticias. Como ha quedado demostrado con las diversas filtraciones que han tomado estado público, personalidades de todo el mundo hacen uso y abuso de este tipo de estructuras espurias para evadir impuestos. The Capital Group, en la cual Cuccioli presto servicios hasta el 2015 fue el centro de un fuerte escándalo el año pasado en Gran Bretaña, tras conocerse que durante ocho años no pago ningún impuesto a las sociedades en el Reino Unido alegando que la empresa registra pérdidas. En declaraciones a medios británicos “Al igual que otras empresas del Reino Unido, Capital International Limited (CIL NdR) no paga impuestos corporativos en años en que se incurre en pérdidas o en años rentables en los que se transfieren pérdidas anteriores.” Por lo que “CIL reanudará el impuesto de sociedades en 2018.”. Las “enormes pérdidas”, no fueron un obstáculo, para que a los directores se les pagaron £ 43 millones en salarios, pensiones y otros beneficios. El escándalo cobró amplia relevancia ya que uno de los gerentes de la empresa en el Reino Unido es Philip May, esposo de la Primer Ministra británica, Theresa May.

El Gobierno de Cambiemos, integrante de una clase parasitaria especializada en fugar y evadir busca naturalizar este tipo de delito que cometen los ricos. La designación de Cuccioli en el organismo encargado de controlar la evasión de esta operación, como se evidencio a principios de 2016 con la designación en la Unidad de Información Financiera (UIF) de Mariano Federici y María Eugenia Talerico , conocidos defensores de la banca evasora. (LID)