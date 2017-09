PODER ADQUISITIVO: El salario compra menos que cuando asumió Macri

Según el INDEC, en el último año los salarios crecieron por encima de la inflación. Pero no recuperan el poder adquisitivo perdido desde diciembre de 2015.

29 de septiembre| |

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), los salarios recuperaron una parte de la pérdida del poder adquisitivo que sufrieron desde que asumió Mauricio Macri e implementó una serie de medidas (devaluación, tarifazos, quita de retenciones) que tuvieron un fuerte impacto en la inflación y por lo tanto en el poder adquisitivo del salario.

De acuerdo al índice de salarios que difunde el organismo, en el mes de julio la remuneración de los trabajadores del sector privado registrado registró un aumento en términos corrientes (pesos nominales) de 58,7 % respecto del nivel que tenía en diciembre de 2015, al momento de llegar Cambiemos al gobierno nacional. Como los precios tuvieron un aumento superior (de 62 % medido según el índice de CABA, disponible para todo el período considerado), el poder adquisitivo del salario de los trabajadores del sector privado registrado muestra una caída de 2 % para julio de este año respecto de diciembre de 2015.

Los resultados presentados por INDEC muestran una ligera diferencia en relación con los que se desprenden de la serie de remuneración promedio para los trabajadores registrados del sector privado difundidos por el Ministerio de Trabajo. Allí puede verse que en junio de este año (último mes informado) los salarios se ubicaban en términos reales un 5,5 % por debajo del nivel que tenían en diciembre de 2015.

Volviendo a la serie presentada ayer por INDEC, observamos que mayor aún es el retroceso de los trabajadores del sector público, que perciben ingresos que hoy son, medidos en términos reales, 5 % inferiores a los de diciembre de 2015.

Considerando de conjunto a los trabajadores registrados del sector público y privado, el salario real cae 3 % desde que asumió Macri hasta julio.

No es posibible decir que pasó con los trabajadores del sector privado no registrado, ya que estos fueron incorporados en la nueva serie del INDEC recién para el mes de octubre de 2016. No es posible decir entonces qué paso desde que asumió Cambiemos. Desde octubre mostrarían una evolución similar a la del total de los trabajadores registrados.

El "relato" de la recuperación Tomando como base el hecho de que a mediados de 2016 se alcanzó el piso de mayor deterioro del poder adquisitivo del salario como resultado del ajuste implementado con Cambiemos, el gobierno viene celebrando hace unos meses que el salario le "gana" a la inflación. Para esto, la clave es evitar la comparación con el nivel que este tenía cuando asumió el gobierno. De esta forma, comparando con julio de 2016, el salario recupera en un año, según el Indec, 7 % de poder adquisitivo. Pero claro, se trata de un mes donde el nivel de salario real fue apenas superior al mínimo que alcanzó desde que asumió Macri, que había sido en junio de 2016. Para ese momento la caída había llegado a 10 %.

Aunque la pérdida salarial se haya revertido en parte, sus efectos se sienten en números. De acuerdo a estimaciones realizadas por Pablo Anino y Victoria Sánchez para La Izquierda Diario en base a los datos del Ministerio de Trabajo, los trabajadores dejaron de percibir entre diciembre de 2015 y junio de 2017, como resultado del retroceso del poder adquisitivo, el equivalente a $ 18.989. Esto equivale a casi un salario completo promedio. De acuerdo a los datos del INDEC para julio, los salarios acumulan desde que asumió cambiemos una pérdida de 5,7 % promedio por mes. Sólo tomando el primer año de gestión de Cambiemos, la pérdida acumulada llegó a 6,2 %.

Otra conclusión que se desprende de los datos presentados por el INDEC, es que después de crecer en términos reales en enero, entre febrero y junio el salario registró un retroceso. Los salarios aumentaron menos que los precios, tendencia que recién cambió en julio de este año, donde se hicieron sentir más los aumentos pactados en paritarias. Por eso, hasta el mes anterior acumulaban un retroceso en términos de poder adquisitivo.

Dudas hacia adelante Es probable que en los próximos meses se siga viendo una tendencia al incremento de los salarios por encima de la inflación. Eso es así porque hasta septiembre ingresan la mayor parte de los aumentos pactados en paritarias, y al mismo tiempo porque el gobierno postergó para después de las elecciones de octubre muchos aumentos de precios que tendrán un impacto en el costo de vida. Por eso, no sería sorprendente que el INDEC siga registrando un incremento de los salarios que supere a la inflación.

Pero el panorama puede volver a cambiar en los últimos meses del año. Según el proyecto de presupuesto presentado hace dos semanas, el gobierno estima que este año concluirá con una inflación promedio de 24,5 %. En contraste, meses atrás Trabajo informó que 13 de las principales paritarias en cuando a cantidad de trabajadores bajo convenio se acordaron en promedio en 22,2% anual. En conclusión, lo más probable según se desprende de fuentes oficiales es que la "recuperación" del salario vuelva a perder fuerza, y termine el año perdiendo nuevamente, por segundo año consecutivo, contra la inflación. (LID)