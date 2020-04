Para Álvarez Agis, "este año van a sobrar dólares" y la emisión no generará hiperinflación

El economista planteó, además, que en este momento los bancos deben ayudar también a las empresas que no pueden demostrar solvencia.

18 de abril

El ex vice ministro de Economía y titular de la consultora PxQ, Emanuel Álvarez Agis, consideró este viernes que en el actual contexto económico la emisión monetaria no podría generar un escenario hiperinflacionario y recordó que "además el gasto privado hoy está en cero".

"Hoy no estamos en un contexto de normalidad, y no estamos hablando de contrarrestar con esto los efectos económicos de la pandemia mediante una política expansiva para que la economía no caiga, sino que estamos hablando de evitar dos efectos que dejan un impacto permanente en la economía: el hambre de la gente y el quiebre de las empresas", sostuvo.

Además, resaltó que paradójicamente en este momento de la economía argentina, el BCRA no tiene faltante de divisas, a diferencia de lo que ha sucedido en otros contextos económicos, sino que por el contrario.

"Este año le van a sobrar dólares, porque íbamos a tener un déficit en el turismo que hoy es cero, sumado a que si bien las exportaciones van a resentirse, muchísimo más van a caer las importaciones, y tampoco va a usar esos dólares sobrantes para el pago de la deuda, ya sea porque se concrete una reestructuración exitosa o porque se entre en default", concluyó.

Por otra parte, evaluó que es necesario darle un subsidio a algunas empresas que no son financieramente solventes por las actuales circunstancias, en un contexto en el que el mecanismo del otorgamiento de créditos resulta insuficiente.

"Hay que darle una ayuda a una parte de las empresas, y esa ayuda no tiene que ser un crédito, sino un subsidio", afirmó el economista en declaraciones a Radio con Vos, y explicó que "cuando el problema es de liquidez, la solución es el crédito, cuando es de solvencia, la solución es plata, no crédito".

Para Álvarez Agis "la función de los bancos es prestarle a clientes que son solventes y van a poder devolver el crédito, y hoy hay que ayudar a empresas que no lo son".

El economista expresó que el mecanismo del crédito en este contexto solo alcanza a un universo que representa a un tercio del total de las empresas argentinas, aquellas que están en mejor situación financiera, mientras que la medida precisamente busca sostener a "los otros dos tercios, con lo mínimo para que estas no quiebren".

Álvarez Agis planteó que incluso la Reserva Federal de Estados Unidos está tomando medidas similares, en carácter de aporte de capital a determinadas empresas, y que en caso de aplicarse un mecanismo de esta índole se configuraría como un subsidio mínimo a empresas que cumplan con determinadas condiciones.

"Lo que estoy proponiendo es una política que ponga un piso a la gente para que no pase hambre, y a las empresas para que no quiebren, no para que vendan todo lo que tienen", reforzó, y argumentó que ese dinero debe provenir de la emisión monetaria por parte del Banco Central. (El economista)