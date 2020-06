Para De Pedro, hay hechos que confirman que Macri "usaba el Estado para espiar a jueces y políticos"

De esta forma el ministro del Interior, aludió a las causas que se ventilan en la Justicia por espionaje ilegal de la Agencia de Inteligencia en durante la gestión de Cambiemos.

15 de junio

El ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, afirmó hoy que las novedades judiciales en hechos de presunto espionaje ilegal durante la gestión de Cambiemos confirman que el ex presidente Mauricio Macri "usaba el Estado para espiar a jueces, empresarios y políticos".

En este sentido, señaló que fue la vicepresidenta Cristina Fernández de Kichner quien "siempre" denunció esa "práctica sistemática avalada desde el poder máximo del gobierno" durante la gestión anterior.

"En las últimas semanas fuimos conociendo hechos que confirman cómo Macri usaba el Estado para espiar y apretar jueces, empresarios y políticos. Lo que Cristina siempre denunció era una práctica sistemática, avalada desde el poder máximo del gobierno", publicó hoy De Pedro en su cuenta personal de Twitter.

Un caso concreto

Asimismo, el titular de la cartera del Interior se preguntó: "¿Escucharon lo que contó Robertito Funes en SDTV sobre el apriete que sufrió al salir de una reunión en gobierno?", en referencia a la denuncia del periodista de C5N el fin de semana sobre un hecho ocurrido con una "persona que trabajaba en la jefatura de Medios" a la que no identificó.

De Pedro apuntó que la actitud denunciada por el periodista "no deja de sorprendernos", como es "enterarnos de estas prácticas comunes en el gobierno de Macri".

Funes, conocido en el ambiente de los medios como "Robertito", denunció en su programa SDTV del fin de semana: "Cuando empieza toda esta persecución a C5N, nosotros llegábamos aquí y no sabíamos si teníamos trabajo".

"Caían las brigadas y se llevaban archivos", relató y agregó: "Me entrevisté hace unos años en el gobierno de Mauricio Macri con una persona que trabajaba en la jefatura de Medios, porque posiblemente ellos querían darme un laburo".

Narró que le dijeron "vení que podemos hacer algo en la radio" y añadió: "Fui, me pintaron cuadros y pececitos de colores; me fui de allí y me mandan un mensaje con una foto mía , sentado en la sala de espera, como diciendo has venido a buscar trabajo a la contra".

"Y lo sentí como ’mirá, si esto sale, se lo vamos a mostrar a tu canal’ que has venido a buscar trabajo y en realidad no fue así, y si hubiese sido así no importa porque acá no me dijeron absolutamente nada. Pero bueno, no es que me acobardé pero dije ’!qué necesidad!’. Ahí fue que me di cuenta". (Télam)