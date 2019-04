Para Lavagna, el próximo Gobierno deberá "renegociar" el calendario de pagos con el FMI acordado por Cambiemos

El ex ministro de Economía fue terminante en lo que se relaciona al acuerdo al asegurar que "sólo puede cumplirse lo que es posible cumplir".

9 de abril

El ex ministro de Economía Roberto Lavagna advirtió que el próximo Gobierno deberá "renegociar" el cronograma de pagos previsto para el 2020 de la deuda contraída por la gestión encabezada por Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Dada la concentración de pagos de deuda importantes desde 2020, unos u$s 43.000 millones, seguiremos un ajuste continuo del programa para adecuar el cronograma de pagos a las posibilidades de pago de la Argentina", planteó Lavagna.

En el marco de un encuentro con periodistas de la Asociación de Corresponsales Extranjeros (ACE), el precandidato a presidente en las próximas elecciones afirmó que será necesario "renegociar" el acuerdo que selló el Gobierno de Cambiemos, ya que "sólo puede cumplirse lo que es posible cumplir".

Además, Lavagna recordó la renegociación encarada durante la gestión de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner y destacó las herramientas utilizadas para superar la crisis del 2001.

"Argentina tuvo unos veinte acuerdos con el Fondo, pero uno de los pocos que se cumplieron fue el que firmamos nosotros", se jactó el economista.

Asimismo, no coincidió con el diagnóstico de la economía que plantea la administración de Macri y abogó por la necesidad de crear empleo, acelerar el consumo y disminuir la carga tributaria.

"Reforma laboral, sí, en tanto y en cuanto exista una economía que arranca. Nadie toma personal porque se bajen los aportes patronales o que le den flexibilidad al despedir. Tiene sentido el esfuerzo del sector sindical en un programa de expansión", indicó el extitular del Palacio de Hacienda.

La posibilidad de reducir los costos vía normas de flexibilización laboral fue una de las barreras que encontró el exministro para sumar adhesiones de sindicalistas a su pataforma política, bautizada "Consenso 19".

Lavagna se autodefinió como de "centro progresista", pero aclaró que esa etiqueta no implica inmovilidad.

"Creo que las posturas extremas no han llegado a buen término. Y digo progresista porque a veces se identifica el centro con cierto inmovilismo. Me identifico con el social-cristianismo, la social-democracia, no el quietismo", subrayó.

El precandidato aseguró que su propuesta política busca "integrar" al Justicialismo con la UCR, el Partido Socialista, el GEN de Margarita Stolbizer y el desarrollismo.

"También un grupo importante de la sociedad civil, la dirigencia sindical y gente de la cultura", añadió, reforzando la idea de una fuerza plural que se oponga a la "grieta".

En tono de campaña, Lavagna llamó a disminuir la presión tributaria y prometió que si la economía se reactiva se podrá reducir el gasto público, y el social en particular. "Con trabajo no sería necesario tener que compensar con subsidios la ausencia de empleo", arremetió.

Por último, asumió que las encuestas lo ubican en tercer puesto en las elecciones de octubre, detrás de Cambiemos y el kirchnerismo, pero rescató que en un hipotético ballotage muchos sondeos lo dan vencedor en segunda vuelta.

"No tome demasiado en serio las encuestas para la primera o segunda vuelta", señaló.