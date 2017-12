Para Luciano Laspina del PRO, los que repudian la reforma previsional son "violentos"

El diputado de Cambiemos justificó el inmenso operativo represivo en las inmediaciones del Congreso. El Gobierno deja al descubierto la falta de consenso social y lo antidemocrática de la sesión con la que intentan aprobar la reforma previsional.

14 de diciembre

"Es parte de la democracia avanzar sobre el proyecto y después veremos cómo va" dijo el funcionario oficialista, y agregó: "Yo creo que estamos votando una ley de movilidad que permite ajustar las jubilaciones mucho más rápido, que hace que los jubilados tengan un reajuste cada tres meses. Es una fórmula que propuso el bloque justicialista en el Senado de la Nación y que nosotros desde Cambiemos aceptamos como oficialismo y que debería reflejarse hoy en la votación, con el apoyo del bloque justicialista en la cámara de diputados.

Consultado por el desmedido operativo montado por las fuerzas represivas "¿Como justifica el operativo policial que hay en este momento? Es prácticamente un operativo como en la época de la dictadura directamente..." increpó el periodista, "Hay algunos grupos que quieren generar hechos de violencia y por eso se necesita un operativo de estas características para que pueda darse el debate de forma tranquila y en paz y se permita el funcionamiento de las instituciones ante la actitud que puedan tener los grupos violentos. " intentó justificar el diputado oficialista.

Frente a la repregunta ¿Pero no le parece que el operativo muestra que no hay consenso social? dijo: "Te repito. La importante de este operativo es que los violentos no le ganen a la democracia. Están todas la voces representadas en la cámara de diputados, es una reforma que ya tuvo aprobación en el Senado de la Nación y que hoy se va a discutir y veremos qué pasa. "