Para Melconian, vienen cuatro trimestres "muy duros" de recesión

El economista y ex presidente del Banco Nación Carlos Melconian hizo un diagnóstico crudo de la marcha de la economía argentina.

4 de octubre

Planteó que "si de verdad" se quiere ir a una inflación de 20% el año próximo, "va ser una recesión muy dura". Apuntó que estará la ayuda de la cosecha -"la mejor parte de la economía será el clima", dijo-; enfatizó que la regla de emisión monetaria cero lleva "a ninguna capacidad de aumentar el crédito", y subrayó que otorgando 10 puntos más de suba salarial, la capacidad real de compra quedará 10 puntos debajo de la inflación este año.

"Caída de salario implica caída de consumo -siguió-. El último salto del PBI fue el primer trimestre de este año; vienen cuatro trimestres duros; lo que no sea campo pasará una recesión pseudo la de Lehman Brothers". La referencia es a la etapa de fines de 2007 y comienzos de 2008, cuando la actividad llegó a caer 7% algunos meses.

Melconian disertó ante empresarios en una conferencia organizada por la empresa de seguros Insur y la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba. De arranque, pidió que no lo grabaran con los teléfonos móviles para evitar que después sus expresiones se viralizaran, pero aclaró que "no tiene doble discurso". En su exposición no hizo referencia al fin de semana en que su nombre sonó como posible ministro de Economía.

"El programa de gobierno fracasó, la herencia fue un desastre y el primer acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) no generó los resultados esperados", sintetizó.

"El nuevo programa es exigente para poner plata, las medidas fiscales, monetarias y cambiarias son para que corrijas los 3000 millones de dólares que compraba mi tía: para que escupan dólares. ¿El dólar a $40? Entiendo que está bien, pero que no se necesite a $50, si no hay que ir a heterogeneidades".

Entre las "heterogeneidades" mencionó un impuesto al turismo como el que había en tiempos de Cristina Kirchner o "adelantos a cuenta de...". Advirtió que no hay que pensar en nuevos impuestos para no ir al Congreso. "¿Creen que me transformé? -ironizó-. No, me puse el traje de amianto de bombero".

En un tramo de su exposición describió que la reacción del FMI cuando la Argentina acudió por segunda vez en pocos meses fue: "Córranse que me hago cargo; esa es la historia del Fondo. El ministro de Hacienda y el presidente del Banco Central toman mate y pasan una vez al día, a las 17, y mandan a Washington una planilla (...). No hay oposición, porque si no, es para hacerse un picnic; esa es la suerte con la que (Mauricio) Macri compensa lo que recibió".

Melconian fue crítico del desarme de las Lebac en base a emisión de Leliq: "Se está criando de a poquito el primo hermano del monstruo. Guarda, no te las vas a poner de sombrero a las Leliq". A los empresarios les enfatizó que no es que "sienten" que no hay plata. "Hay seca; el circulante en términos reales sobre el PBI está debajo del corralito y el corralon. Si no emitís y tenés 40% de inflación, es un problema".

Por supuesto, hubo espacio para sus comentarios políticos: "Viene [Jaime] Durán Barba y te dice que más que antes quiere a Frankenstein al frente. ¡Que vamos a salir a la cancha con esto! Nos comen vivos". También dijo que la crisis "no significa que murió la reelección, hay que ver cómo queda el nuevo plan ’Perdurar’".

Sobre adónde va el mercado cambiario, Melconian se sinceró: "No sabemos. Si baja la demanda, tendremos menos necesidad de oferta". Definió como "genética" la compra de dólares por los argentinos y afirmó que ahora se busca resolverla "sin cepo, a precio".

"Para que el Central compre dólares no corre la emisión cero; si algún día hay tanta confianza como para salir a hacerlo, el FMI deja emitir; no son tontos, son fundamentalistas", mencionó, y describió a la política monetaria como "sangrienta", hecha para que "escupas los dólares".

"El Presidente necesita quilombo en el gabinete; decirle al señor Dietrich: andá, poné la jeta y subilo [el boleto], ¿o vas a estar vegetando cuatro años más? (...) A la esperanza y al optimismo hay que acompañarlos. Simultáneo al esfuerzo fiscal del gasto es la recaudación; la recaudación tributaria tiene que estar en el 40%. El principal impulsor son las retenciones; el riesgo latente es una recesión". (IProfesional)