Para Milei, las medidas del Gobierno potenciarán la inflación y generarán escasez

El economista liberal consideró que los anuncios sobre congelamiento de precios solamente posponen un "estallido social".

22 de abril

El economista liberal, Javier Milei, habló de los riesgos que enfrenta actualmente la economía argentina, entre los que mencionó la hiperinflación.

Criticó el nivel de endeudamiento en dólares y los anuncios realizados la semana pasada por parte del Presidente para potenciar el consumo.

Para él la economía argentina enfrenta tres grandes riesgos. Uno en el plano monetario, que podría derivar en una hiperinflación, "en caso de haber una situación de pánico, frente al avance hacia un nuevo mandato de Cristina (Kirchner)", y por otro lado la situación fiscal que "parece encaminarse indefectiblemente hacia un default".

Milei se basa en que el año pasado la Argentina se quedo sin financiamiento voluntario, con lo cual ya en ese momento estuvo a punto de caer en default, y explicó que si no fuera porque el Fondo Monetario Internacional inyectó cerca de veinte mil millones de dólares al Banco Central, habría ocurrido una hiperinflación.

"El escenario existió, pero apareció una cuota de financiamiento impresionante (el FMI), el problema es que eso el gobierno lo está usando como si fuera financiamiento voluntario y no está haciendo las reformas que pongan en caja a la economía, por eso me parece que lo único que está haciendo este gobierno esa agravar los problemas a futuro", declaró el economista.

El economista repartió responsabilidades y fue contundente al calificar al kirchnerismo como "lo peor que le pasó a la Argentina en toda su historia, porque no solo ha sido sentar las bases del camino hacia Venezuela o Cuba, sino que además generó un daño cultural enorme".

Pero por otra parte consideró que al actual gobierno "le dieron la posibilidad de encarar un cambio y no lo hizo, pero en el medio se fumó 160 mil millones de dólares de financiamiento, con lo cual te termina dejando con un PBI per cápita más bajo, con más pobres, más desempleo y más indigentes. No mejoró nada y te llenó de deuda, entonces la verdad es que es un pésimo gobierno".

"Las medidas anunciadas generarán mas inflación y problemas de escasez", insistió.

En ese marco, Milei criticó las medidas de incentivo al consumo a través del congelamiento de precios de 60 productos de la canasta básica, además de un freno a los "tarifazos" hasta las elecciones de octubre.

"Básicamente lo que está haciendo el Gobierno es posponer el estallido social. Porque hoy tenemos un problema de inflación y lo que hacen es tomar medidas que estimulan la demanda. Eso mete más presión a los precios, y como los controles de precios castigan a los derechos de propiedad, restringen la oferta, y con eso repotencias más la suba de precios, aparecerá la escasez y otros varios problemas", detalló a Radio Libertad.

"Para eso el presidente Macri ya firmó un DNU que sanciona a las empresas con multas, o sea que no solo se avanza contra el derecho de propiedad, sino que además si vos querés defender tu derecho, escapando hacia otros bienes, te van a poner una multa. Entonces ante esta situación la inflación se va a ir hacia los costados, es decir hacia otros bienes", continuó.

Por otra parte el economista advirtió que la inclusión de los "productos esenciales" a un congelamiento de precios, servirá para que el gobierno pueda luego mentir con los números de inflación. Argumentó que como los productos que incluyeron en la canasta de precios congelados, son los que entran de pleno en el Indice de Precios al Consumidor (IPC), esta será una forma de no decir la verdad. (IProfesional)