Para el FMI, Argentina crecerá menos de lo que dice el Gobierno

El FMI elevó de 2,2 a 2,5 % la proyección de crecimiento de la economía argentina para este año, aún por debajo de la estimada por el gobierno en el Presupuesto 2018 presentado ante el Congreso, y estimó que la inflación promedio se ubicará en 26,9 % en 2017.

11 de octubre

El Fondo Monetario Internacional (FMI) dio a conocer en Washington su informe sobre Perspectivas de la Economía Mundial, con el que da inicio a la asamblea conjunta con el Banco Mundial (BM). Poyectó que la economía crecerá también un 2,5 % en 2018, nuevamente por debajo de la expectativa de Cambiemos, y que la inflación estará por encima, en un 16,7%.

Para el gobierno argentino, ambas cifras para 2018 son estimadas en un crecimiento del 3,5 % y una inflación que no superará el 12 %. No es casual, no sólo por los dibujos usuales que suelen realizarse en los presupuestos nacionales, sino también por las intenciones expresas del organismo internacional de presionar por un mayor ajuste fiscal y la implementación de tradicionales recetas ortodoxas.

El organismo detalló que "al salir su economía de la recesión tras un período de ajuste, Argentina debería acelerar su consolidación fiscal en 2018. Es necesario que la contracción monetaria continúe en aquellos países donde las tasas de inflación siguen ubicándose muy por encima de las metas de los bancos centrales, como es el caso de Argentina y Turquía".

Así también, el FMI opina que deben seguir exprimiéndose los salarios, por encima de lo ya ajustados: "en Argentina, se proyecta que la inflación del índice anual de precios al consumidor disminuirá drásticamente en 2017 y 2018, a medida que se desvanezcan los efectos de la fuerte depreciación del tipo de cambio y los ajustes de las tarifas instituidos en 2016, mientras el Banco Central mantiene una política monetaria restrictiva y las negociaciones salariales adquieren una orientación más prospectiva".

Te puede interesar: Informe especial: ¿cuánto perdió el salario en la era Macri?

"En Argentina, las proyecciones indican que el crecimiento repuntará a 2,5 % en 2017 tras la recesión del año pasado, a medida que el aumento de los salarios reales estimule el consumo, la inversión repunte, respaldada por obras públicas, y las exportaciones se beneficien del fortalecimiento de la demanda externa", señala el informe.

El documento agrega que "se prevé que el crecimiento se mantenga en torno a 2,5 % en 2018, ya que la demanda interna privada continuará mejorando poco a poco en el contexto de una política macroeconómica restrictiva (con las tasas de interés real elevadas necesarias para el proceso desinflacionario y el comienzo de la consolidación fiscal".

"En Argentina, se proyecta que la inflación del índice anual de precios al consumidor disminuirá drásticamente en 2017 y 2018, a medida que se desvanezcan los efectos de la fuerte depreciación del tipo de cambio y los ajustes de las tarifas instituidos en 2016, mientras el Banco Central mantiene una política monetaria restrictiva y las negociaciones salariales adquieren una orientación más prospectiva", señala el informe del FMI.

Además sostiene que "mientras tanto, al salir su economía de la recesión tras un período de ajuste, Argentina debería acelerar su consolidación fiscal en 2018. Es necesario que la contracción monetaria continúe en aquellos países donde las tasas de inflación siguen ubicándose muy por encima de las metas de los bancos centrales, como es el caso de Argentina y Turquía".

Respecto de América Latina, el trabajo puntualiza que "el recrudecimiento de la crisis política en Venezuela constituye un pesado lastre para la actividad económica, que según las previsiones se contraerá más de 10 % en 2017, a medida que disminuya la producción de petróleo y se agudice la incertidumbre".

En lo que hace a Brasil, indica que "tras entrar en terreno positivo durante el primer semestre de 2017, se prevé que el crecimiento alcance 0,7% este año y 1,5% en 2018". "Gracias a una cosecha abundante y al estímulo del consumo -entre otras medidas, porque se permitió a los trabajadores extraer los ahorros acumulados en sus cuentas de indemnización por despido-, ese pronóstico fue revisado al alza en medio punto porcentual para 2017 frente al nivel proyectado en abril, si bien la persistente debilidad de la inversión y el recrudecimiento de la incertidumbre en el ámbito político y en torno a la política económica llevaron a una revisión a la baja de 0,2 puntos porcentuales del pronóstico para 2018", agrega el informe sobre Brasil.

En lo que hace a la inflación, el informe pronostica que "el nivel general de inflación subirá tanto en las economías avanzadas como en las economías de mercados emergentes y en desarrollo, aunque en cierta medida con menor ímpetu de lo previsto en la edición de abril de 2017, en parte porque los precios del petróleo serán más débiles de lo esperado".

"En las economías avanzadas, se prevé que la inflación repunte de 0,8 % en 2016 a 1,7% en 2017, debido a la continua recuperación cíclica de la demanda y al avance de los precios de las materias primas en el segundo semestre de 2016. El nivel general de inflación se mantendría en 1,7% en 2018, para converger luego a 2% a mediano plazo", agregó.

El informe indica que "la inflación de las economías de mercados emergentes y en desarrollo (con la excepción de Argentina y Venezuela) se mantendría más o menos estable en 2017 y 2018 (en 4,2% y 4,4%, respectivamente, cerca del 4,3% estimado de 2016")".

De conjunto, como todos los años, los informes del FMI son una constante intervención y orientación de política económica para los gobiernos de América del Sur, en defensa de los negocios de las multinacionales por sobre el pueblo trabajador, y que empalma directamente con los objetivos planteados por macrismo en Argentina.