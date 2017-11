Paradise Papers: Luis Caputo comprometido por empresas offshore en las Islas Caimán

El ministro de Finanzas del actual Gobierno estuvo a cargo de las empresas no registradas Alto Global Fund y de Noctua Partners LLC, desde donde gerenció inversiones millonarias en jurisdicciones secretas para obtener grandes beneficios fiscales.

6 de noviembre

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) dio a conocer este domingo una nueva mega filtración mundial sobre paraísos fiscales a la que llamó Paradise Papers.

Esta investigación pone en evidencia la operatoria ilegal que llevan adelante empresas y personalidades de distintos ámbitos, con el objetivo de evadir impuestos, así como crear fachadas para declarar dinero que proviene de actividades lícitas e ilícitas.

Uno de los implicados en las listas es el actual ministro de Finanzas e histórico socio y amigo del presidente Mauricio Macri, quien administró inversiones en paraísos fiscales.

Luis Caputo gerenció inversiones de millonarios entre 2009 y 2015. Manejó el fondo de inversión Alto Global Fund, inscripto en las islas Caimán, y fue el administrador de Noctua Partners LLC, una gerenciadora de fondos de inversión de Miami con ramificaciones en Delaware, otra jurisdicción donde imperan el secreto y los beneficios fiscales.

El actual titular de la cartera de Finanzas gerenció esos fondos offshore junto al financista argentino radicado en Miami, Martín Guyot.

Para operar, Noctua se estructuró con filiales en Miami, Delaware y las islas Caimán. Cada sociedad ocupó un rol específico dentro del esquema, mientras que, paralelamente, se crearon los "Argentina Funds", bajo un esquema similar. Noctua Argentina GP LLC se posicionó como la socia general de Argentina Master Fund que estuvo organizado como una sociedad de las islas Caimán.

Las ramificaciones llegaron hasta Buenos Aires en 2016, con nombres casi idénticos. Así, Argentina Alto Global Fund Ltd. fue registrada en junio de 2016 en la calle Martha Lynch 489, junto a Argentina Fund Ltd. y Argentina Master Fund, mientras que Alto Global Fund Ltd. tuvo como administradora a Lacrosse Global Fund Services, que en la Argentina fue registrada como Lacrosse Global Fund Services Argentina SRL, con domicilio en la avenida Leandro N. Alem 928.

Consultado por el equipo argentino de Paradise Papers, Caputo minimizó el alcance de Alto Global Fund. Dijo que “era un fondo de inversión para friends and family (familia y amigos). Muy chiquito, para tener un vehículo institucional más redituable que si va un particular a una banca, donde la tasa es menos atractiva" A su vez, intentó desvinculase de la actividad de los fondos en territorio argentino.

Sin embargo, pese a los argumentos con los que busca excusarse Caputo, nadie puede negar que como propietario de empresas offshore es uno de los beneficiarios de contar con dinero no declarado en el país, y que puede incurrir en otros delitos posibles como evasión fiscal o lavado de dinero.

El Gobierno, que hizo campaña electoral tomando demagógicamente el reclamo contra la corrupción, vuelve a quedar en evidencia ya que son sus mismos funcionarios los que evaden impuestos y leyes tributarias para acaudalar grandes fortunas en el exterior. Mientras, en el país aplican un fuerte ajuste a los trabajadores.