Paradise Papers: escándalo offshore con funcionarios de Trump, la reina Isabel y Caputo

Una nueva filtración mundial compromete a funcionarios de la administración de Trump. A su vez, entre los argentinos conocidos aparece el ministro de Finanzas, Luis Caputo.

6 de noviembre

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) dio a conocer hoy una nueva mega filtración mundial sobre paraísos fiscales.

Paradise Paper, nombre con el que fue bautizada la nueva investigación de ICIJ, promete con más de 13,4 millones de documentos de sociedades fantasmas, provocar un cimbronazo mayor al generado por los Panamá Papers.

Esta nueva filtración deja expuesta a dos bufetes de abogados de reputación internacional. Appleby, fundada en Bermudas, y Asiaciti Trust, en Singapur. De la primera provienen siete millones de documentos; mientras que, de la segunda cerca de medio millón.

Paradise Paper, así como el resto de las filtraciones, pone de manifiesto la operatoria ilegal que llevan adelante empresas y personalidades de distintos ámbitos, con el objetivo de evadir impuestos, así como crear fachadas para declarar dinero que proviene de actividades lícitas e ilícitas.

La “novedad” de la nueva filtración, es la inclusión de varios miembros del gabinete de Donald Trump, y algunas personalidades como la reina Isabel de Inglaterra.

Entre los nombres más sobresalientes se encuentran al secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, o a Stephen Bronfman, el principal recaudador de fondos del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, como así también la reina Noor de Jordania, o al ex presidente de la Asamblea General de la ONU, Sam Kutesa, y el ministro de Finanzas de Brasil, Henrique Campos Meirelles (ya salpicado por el Lava Jato).

El ministro de Macri y el empresario que tomará el control del Grupo Indalo en la lista

Como ya se ha hecho costumbre, la lista expuso a funcionarios de Cambiemos. En este caso el nombre que ha aparecido es el del ministro de Finanzas, Luis Caputo, quien comanda el festival de endeudamiento desarrollado por Cambiemos.

Luis Caputo, íntimo de Mauricio Macri, es conocido en el mundo de las finanzas desde hace más de veinte años. Su curriculum vitae incluye la participación en Deutsche Bank y J.P. Morgan. En marzo del 2003, Deutsche Bank tuvo que abonar en concepto de multas, 59,3 millones de euros por ser cómplice en aproximadamente 10.000 casos comprobados de evasión fiscal en España.

El ministro, aparece como cofundador y director del fondo de inversión Alto Global Fund desde 2009 con domicilio en las islas Caimán hasta que se incorporó como funcionario. También, fue el administrador de Noctua Partners LLC, una gerenciadora de fondos de inversión de Miami.

Según Caputo, renunció a la administración de Noctua y de Alto Global Fund semanas antes de asumir como secretario de Finanzas.

Alto Global Fund maneja inversiones de alto riesgo y alta rentabilidad en “mercados emergentes” por U$S 100 millones. La compañía también figura en el estudio Appleby.

La excusa del ministro de Finanzas es que su participación en Alto Global Fund se debió a que “era un fondo de inversión para ‘friends and family’ (familia y amigos). Muy chiquito, para tener un vehículo institucional más redituable que si va un particular a una banca, donde la tasa es menos atractiva", según publicó el diario Perfil.

Para Caputo no se trató de un conflicto de interés y aseguró que "la primera vez que traté con fondos buitres fue como funcionario. Ningún fondo que haya litigado contra la Argentina estuvo vinculado a Noctua. Si aparece algún fondo que haya litigado contra la Argentina vinculado a Noctua me como este teléfono ahora y me tiro por la ventana”.

Cambiemos sigue acumulando nuevos conflictos de interés, el ministro que negoció el millonario acuerdo con los fondos buitres, también fue director de sociedades offshore. Otra vez operan a ambos lados del mostrador.

Por su parte, el empresario Ignacio Rosner, quien tomaría el control del Grupo Indalo, también aparece en los documentos de Paradise Paper y realizó operaciones entre Bermuda y las islas Caimán, según el Diario Perfil.

Rosner fue director de El Tejar Limited, una empresa agropecuaria argentina comprada por fondos internacionales, registrada en las islas Bermudas en 2007. El empresario asumió la dirección en 2011, en representación de uno de los accionistas mayoritarios, Altima Partners LLP, con sede en Londres, subsidiarias en las islas Caimán y cliente del estudio Appleby, uno de los principales estudios que se dedican al negocio offshore.

Un vocero de Rosner ante las consultas de los medios sobre su participación aseguró que el financista fue contratado por Altima Group como “asesor y para ser director de El Tejar LTD”, pero aclaró que “nunca” fue accionista de alguna de esas sociedades offshore.

Según una investigación realizada por investigadores del National Bureau of Economic Research, Argentina se encuentra entre los cinco países que más permitieron evadir a empresas multinacionales. En el país, tan sólo en el primer semestre del año se estima que fuga alcanzó los U$S 8.640 millones.

El fraude descubierto por los Paradise Papers pone de relieve como el sistema financiero cuenta con mecanismos legales e ilegales para operar, en los que los empresarios y la casta política fugan millones, esconden ganancias y lavan dinero.