Pérez Esquivel, preocupado por la situación de los derechos humanos en Argentina

En el Día Internacional de los Derechos Humanos el Premio Nobel de la Paz afirmó que el Gobierno de Macri es autoritario, que reprime, persigue políticamente y silencia voces opositoras.

11 de diciembre

El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel afirmó esta mañana que “la Argentina es uno de los países que está violando los derechos humanos” y que en políticas de derechos humanos hay “un retroceso que preocupa”.

El referente del Serpaj y de la Comisión Provincial por la Memoria habló por Radio Diez con el periodista Facundo Alé y dijo que a él quienes lo acompañan les “preocupa lo que pasó con la muerte de Santiago Maldonado, de Rafael Nahuel y la represión que está en aumento. La persecución también política y a periodistas. Se silencian voces que no están de acuerdo con el Gobierno y deben ser escuchadas, porque eso es la democracia, es el pluralismo y no el querer imponer el pensamiento único al pueblo, ¿no?”

En ese sentido Pérez Esquivel pidió al Gobierno “un cambio de actitud. En lugar de represión debe existir el diálogo y llegar a la resolución de los conflictos. Lamentablemente esto no está”.

Respecto al caso de Rafael Nahuel, para Pérez Esquivel “Patricia Bullrich trata de crear un enemigo potencial y real que es el RAM. Decir (en el caso de la muerte de Nahuel) que tenían armas del otro lado, no es cierto. Los mapuches van a responder con lo que tienen, que son piedras y palos. La verdad es que los están masacrando, los están persiguiendo y quitándoles las tierras”.

Profundizando el análisis de ese caso, para el Premio Nobel “el problema central de todo esto es quién le vendió las tierras de las comunidades originarias a los grandes terratenientes como Benneton, Lewis y tantos otros. Hay que investigar en los catastros quiénes fueron los que cometieron esa felonía contra los pueblos. Y ahí vamos a descubrir la verdad”.

“Esto no es nuevo, viene de muchísimos años atrás. Ahí vamos a descubrir quiénes hicieron negocios y a dónde fue todo ese dinero. Se debe haber perdido en el bolsillo de algunos gobernadores, políticos y cómplices”, agregó.

De allí que para él "los gobiernos, hablo de todos los gobiernos, nunca quisieron aclarar esto y lo dejaron. ¿Por qué tienen que prorrogar la Ley 26.160? En realidad les tendrían que entregar las tierras ya a las comunidades como corresponde. No lo hicieron hace cuatro años ni ahora”.

Pérez Esquivel también repudió la actitud del macrismo de negarle el ingreso a manifestantes extranjeros que llegaron a Argentina para marchar contra la cumbre de la OMC. “Hay delegaciones reconocidas internacionalmente que hoy quisieron entrar al país y el Gobierno les prohibió la entrada. Eso es silenciar voces. Y esto es grave”, denunció.

Finalmente afirmó que “Éste (por el de Macri) es un Gobierno autoritario que está imponiendo lo peor, que ya lo vivimos en el país”. De todos modos no le adjudicó exclusivamente a esta gestión las violaciones a los derechos humanos. “Podríamos hablar tres horas sobre la cuestión de lo que está pasando en las distintas comunidades indígenas del país, no sólo de los mapuches. Está el caso de los qom, que no lo generó este gobierno sino que viene de muchísimos años atrás”.

Por último, Pérez Esquivel cuestionó los procedimientos encarados por el Poder Judicial que llevaron a cometer serias irregularidades y ataques a las libertades democráticas. Específicamente habló de la situación por la que están atravesando Milagro Sala y los detenidos la semana pasada alrededor de la causa por el memorándum de entendimiento con Irán. “Esto no es justicia, esto es un show político”, sentenció.