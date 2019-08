Plata quemada: las reservas cayeron casi USD 500 millones el jueves

El Banco Central perdió USD 484 millones de reservas, a pesar de que no vendió para contener al dólar.

23 de agosto

Las reservas internacionales no consiguen estabilizarse. Este jueves se ubicaron en 58.408 millones de dólares y marcaron otra baja de 484 millones. El Banco Central no intervino en el mercado cambiario. El dólar no tuvo grandes variaciones durante la jornada: la cotización minorista cerró en 57,24 pesos, retrocediendo 3 centavos. Las tasas de interés de las Leliq finalizaron en 74,97 %.

La pérdida de reservas de la jornada estaría motivada por la salida de depósitos. En lo que va de agosto, las reservas cayeron USD 9.483 millones.