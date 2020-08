Pobreza infantil : 1,7 millones de niños están fuera del registro estatal

No reciben ningún tipo de cobertura por parte del Estado. Para estos chicos existe un doble castigo: no solo no pueden ir a la escuela sino que también quedan sin cobertura por no estar escolarizados o porque no logran certificarlo.

17 de agosto

Se trata de niños que son pobres, no pueden acceder a la escuela y por eso, en una especie de doble represalia, quedan fuera del registro estatal. Cuando tendría que ser el sector que más atención y cuidados del estado reciban.

Son 1,7 millón los menores de 18 años, 12% de niñas y niños. No reciben ningún tipo de cobertura por parte del Estado, son invisibles a los registros de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Excluídos: 400.000 niños quedaron fuera de la posibilidad de acceder a la AUH por no presentar la documentación exigida, como la libreta escolar o el carnet de vacunación.

En su mayoría, viven en zonas rurales aisladas, no tienen DNI o no lo tienen actualizado, son hijos de extranjeros que no cumplen con los tres años de residencia para acceder a la AUH, o no se puede identificar a alguno de los adultos responsables del niño.

Aunque estos datos son de febrero de este año, en el marco de la cuarentena, mantener la escolaridad es todavía más difícil para las familias pobres. Miles de pibes no tienen internet y tienen que subir al techo o irse a la parada de micros para “agarrar” señal (eso que los medios hegemónicos les gusta romantizar), las grandes empresas de comunicaciones se la siguen llevando en pala.

En nuestro país, de cada diez niños, seis serán pobres antes de fin de año. Y de ellos, dos vivirán en hogares en los que no se llega a cubrir la alimentación más básica, según datos que fueron presentados por Unicef.

El 10 % de la población infantil asiste a comedores como estrategia de supervivencia alimentaria. Otro dato es que los niveles de pobreza infantil, que en mayo fueron de 58.6 %, pasarán en diciembre a 62.9%.

Una de cada cuatro familias tuvo que dejar de comprar ciertos alimentos durante la cuarentena. Además la suba de los niveles de pobreza, de la mano de la desocupación y precarización laboral y el aumento de los precios de la canasta básica también provocaron que el 48 % de los menores de seis años cambiara su forma de comer..

La desigualdad se ve acrecentada y se refleja en las pocas oportunidades que tienen los niños para poder estudiar y acceder a alguna ayuda por parte del Estado.

Se enfrentan a una infancia que ha sido arrebatada a consecuencia de la explotación y opresión y que el Covid-19 hace mas profunda. Se dice que los niños y jóvenes son el futuro, pero muchos no tienen un presente en el cual vivir, enfrentando hambre y falta de oportunidades.

Esta pandemia que aceleró la crisis y que nos pone en peores condiciones, una pandemia donde los trabajadores y pobres ponemos los muertes, deja en claro que es necesario luchar por un mundo distinto.

Basta de destinar millones al pago de una deuda ilegítima y fraudulenta. Basta de subvencionar a los empresarios y complacer a los grandes grupos económicos. No queremos ver más pibes a los que un plato de comida se les volvió un lujo. (LID) Por Liliana Vera Ibáñez