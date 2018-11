Por despidos masivos, el Gobierno redujo las cargas patronales a la industria textil

Podrán descontar en diciembre $12.000 de los aportes, a cambio de preservar el personal. Además negocian la revisión de los convenios laborales.

23 de noviembre

El Gobierno decidió tomar medidas para moderar el impacto de la recesión en la industria. Dentro de esa actividad, el rubro textil y confección, calzado y marroquinería son los más afectados por suspensiones, despidos y cierre de plantas.

En ese contexto, el Presidente anunció hoy un paquete de beneficios con el fin de aliviar la carga tributaria, reactivar el consumo y preservar el empleo en un sector con 126 mil puestos formales distribuidos en 8 mil empresas en todas las provincias.

Una de las principales medidas es la rebaja por decreto de un descuento de $12.000 en las alícuotas de aportes patronales, que se va a implementar para los salarios devengados en diciembre hasta fines de 2019.

Se trata de un adelantamiento de la reforma tributaria, que para diciembre prevé una quita de $2.400 en las contribuciones patronales de toda la economía. Por otra parte, a partir de 2019, el monto del mínimo no imponible se ajustará por inflación y tendrá un valor cercano a los $17.500.

Para acceder el beneficio, las empresas a cambio deberán comprometerse mediante a conservar su nómina de personal, según pudo saber iProfesional. Los sindicatos, a través de la CGT, encendieron el alerta en las últimas semanas ante el cierre de plantas de Alpargatas, Adidas y Eyelit, entre otras.

“Es una medida que vemos con muy buen agrado porque viene a contener en alguna medida la caída de la industria. Si bien no va a hacer que se reactive el consumo, es un peleativo, ya que sirve para frenar los despidos", señalaron fuentes sindicales.

En el sector empresario, en tanto, recibieron la noticia con entusiasmo, pero también se quejaron por la demora en implementarla. "Siempre ayuda y es una muy buena iniciativa que se vino postergando por un año", dijo a este medio un ejecutivo de una las principales empresas textiles del país.

Pero el empresario advirtió que "las empresas que no sobrevivieron no podrán usar el beneficio y las que se endeudaron tienen que pagar tasas altísimas que además limitan la demanda de las empresas que no quieren endeudarse más".

El Gobierno había elaborado el año pasado un proyecto legislativo similar que reveló iProfesional, cuando el entonces ministro de Producción Francisco Cabrera inauguró las mesas sectoriales para contener el malestar de los gremios industriales por los despidos. Pero la iniciativa nunca llegó al Congreso.

Ahora, frente al recrudecimiento de la crisis, el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, desempolvó la iniciativa mediante un decreto que será publicado en los próximos días. Macri y Sica lo anunciaron hoy durante una reunión en Casa Rosada con empresarios y sindicalistas.

Del encuentro participaron el industrial Miguel Acevedo (UIA) y los representantes de las cámaras de indumentaria, Claudio Drescher (CIAI); textil Luis Tendlarz (FITA); y calzado Sergio Panossian (SIC). Mientras que por los sindicatos asistieron los textiles Hugo Benitez (AOT) y José Minaberrigaray (SETIA).

“El sector textil, de calzado y de marroquinería es fundamental para la estructura productiva de la Argentina y queremos acompañarlo en esta coyuntura y a la vez impulsar su transformación. Necesitamos trabajar juntos para impulsar el consumo, sostener la estabilidad del empleo y avanzar en la formalización de los trabajadores”, afirmó Sica.

En Producción, reconocen que el objetivo es que las empresas no despidan a su personal y formalicen a los empleados en negro. Pero, además, tiene fines recaudatorios: el sector en negro podría aportar unos $2.600 millones.

Por otra parte, se avanzará en otro punto que le interesa a Sica: si bien el ministro anunció a la CGT que frenó la reforma laboral, su intención es revisar los convenios laborales para "mejorar" la registración, y se trabajarán temas vinculados a la tecnología, productos, materia prima y diseño, y la trazabilidad.

Tasas subsidiadas Para incentavar el consumo, el Gobierno ofrecerá líneas de crédito a bajas tasas durante la Semana de la Moda entre el 6 al 9 de diciembre del 2018. En esas jornadas, se podrán comprar en 3 cuotas sin interés en más de 38.000 comercios en todo el país. Además habrá productos con hasta un 35% de descuentos de los comercios y los bancos.

Durante ese período se estiman ventas por $2.500 millones y el Estado subsidiará en $150 millones el financiamiento a los comercios para que puedan ofrecer 3 cuotas sin interés.

Estas medidas se suman a la línea de de descuento de cheques para capital de trabajo por un monto total de $22.000 millones anunciada recientemente.

De esta línea participan tanto los bancos públicos, con una tasa final del 38% y un plazo de hasta 90 días (Provincia de Bs As, de Córdoba y el Banco Ciudad), como los bancos privados, con una tasa final de 45% (Banco Francés, Santander, HSBC, Patagonia, Supervielle, Macro, Galicia, y Credicoop). La línea tendrá vigencia hasta el próximo 28 de febrero. Por Juan Manuel Barca (Iprofesional)