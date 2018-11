Por la megadevaluación cae en septiembre el turismo en el exterior

El turismo de argentinos en el exterior cayó 10,8% en el mes de septiembre, mientras que el ingreso de turistas del exterior subió 11,8% interanual.

9 de noviembre

El efecto de la devaluación se hizo sentir fuerte en el turismo internacional durante el mes de septiembre. La salida de argentinos al exterior cayó este mes 10,8% de manera interanual, mientras que el receptivo, registró un crecimiento del 11,8%, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Se estimaron 225,3 mil llegadas de turistas no residentes a la Argentina, y en el acumulado de enero a septiembre, se alcanzaron 1.952,9 miles de llegadas de turistas no residentes, con un un aumento de 6,2%. Ezeiza y Aeroparque concentraron el 89,5% de las llegadas de turistas no residentes durante los nueve meses del año, con un incremento interanual de 2,9%.

Las salidas al exterior alcanzaron un total de 328,4 mil turistas residentes. Entre enero y septiembre fueron de 3.596,9 miles de turistas residentes y acumularon un incremento interanual de 4,4%. Los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque representaron el 80,2% de las salidas de turistas residentes en el período analizado, con un crecimiento de 0,8% respecto al mismo período del año anterior.

El 31,5 % de los turistas arribados al Aeropuerto Internacional de Ezeiza y al Aeroparque Jorge Newbery provinieron de Brasil; el 16,1 % de Europa, 16,1%; y el grupo de países de “Resto de América" sumó 15,7%.