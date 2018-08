Por qué sigue subiendo el dólar según economistas

Sin perspectivas de freno al alza del tipo de cambio, reina la desconfianza hacia el gobierno de que garantice las ganancias de especuladores de la deuda y la timba financiera.

29 de agosto

Mientras hace unos meses algunos analistas consideraban que el nivel "de equilibrio" estaba entre $ 20 y $ 25 pesos, ahora elevan esa estimación: el dólar puede seguir subiendo hasta los $ 36 hacia fin de año. ¿Las causas? La mayoría de las respuesta pasa por la creciente desconfianza de los "mercados" (los grupos financieros y económicos concentrados) ante el plan financiero del gobierno.

El pensamiento económico dominante no cuestiona que ese "plan financiero" se compone principalmente por garantizar el pago de vencimientos de capital e intereses de deuda pública que se originó ilegal y fraudulentamente y que se multiplicó en los últimos años para garantizar ganancias multimillonarias a los especuladores. Por el contrario, la preocupación general es por discutir si debe solicitarse más dinero al Fondo Monetario para "calmar" las expectativas sedientas de los "mercados", o aplicar tijeras más feroces en el recorte presupuestario.

Frente a esta situación, el economista director de la consultora Epika, Martín Kalos, señaló a La (LID) que "las causas siguen siendo los errores de política económica de este gobierno, incluyendo la falta de perspectiva de mediano y largo plazo que el programa económico nunca tuvo. Ese es un error base, porque nadie entiende hoy en día hacia dónde va ir la economía y cuál es la perspectiva del gobierno, qué es lo que el va a intentar. Ahora se habla de un "plan productivo", pero es la primera vez que se habla de incentivar la producción, y vamos a ver cuán concreto es".

Asimismo, identifica que "el financiamiento es el problema urgente que hay que solucionar. Hoy tenés una necesidad de cortar una corrida cambiaria que se retroalimenta y renace constantemente cuando cada variable que se aleja un poquito de lo normal impacta en agravar esa corrida cambiaria. Hoy la novedad son las dudas sobre la capacidad de financiarse del gobierno nacional y por eso hoy están puestas las miradas sobre si adelantás o no adelantás dinero del FMI o cómo en definitiva concretás un programa que te permita garantizar tu financiamiento para 2018/2019 al menos".

"Pero una vez que termine ese problema habrá otro, y luego lo reemplazará otro, y así hasta que tengas algún tipo de perspectiva de mediano plazo de hacia dónde va la economía, que es el problema de fondo que no se está solucionando", remató Kalos.

Por su parte, para el economista jefe de Radar consultora, Martín Alfie la suba del dolar responde a un problema estructural, pero la suba de las últimas semanas se vincula a dudas sobre la capacidad de pago del gobierno, según constata en su cuenta de Twitter. "Con el FMI no alcanza", asevera.

Por su parte, Federico Furiase, economista director de Estudio Go, sugiere también en la red social que "el gobierno debería priorizar reservas del BCRA y cerrar programa financiero hasta 2019 con adelantos de desembolsos del FMI dado los altos vencimientos de Letes en USD".

Con corrida cambiaria que se reactivó en agosto, Christian Buteler, analista financiero hasta hace poco no tan distante de la política oficial, calcula que las reservas del Banco Central en el día bajaron U$S 459 millones y en el mes una caìda de U$S 3.300 millones, terminando en U$S 54.695 millones.

Otro analista afin al gobierno, Diego Burzaco señala, a propósito de la posibilidad de que el gobierno haga nuevos anuncios para calmar a los grupos financieros, que en los últimos días hubo una "terrible destrucción de ahorros vía masacre en bonos y acciones". Un cambio de interpretación de la política oficial que se replica en el mundo financiero con creciente descontento hacia el gobierno.

"La única oferta es la del Central que interviene de manera intermitente y eso genera mucha confusión en los agentes económicos. El aumento del tipo de cambio está siendo caótico", dice Gustavo Ber, del Estudio Ber.

¿Cuáles son efectivamente las "necesidades financieras" del gobierno? El ministerio de Hacienda dio señales contradictorias la semana pesada, afirmando a veces que el financiamiento de 2018 está cubierto y otras que aún necesitan U$S 8.000 millones. La estimación de los analistas es que para el año próximo faltan cubrir entre US$ 7.500 y US$ 10.000 millones.

Para Martín Alfie, "no hay claridad". El financiamiento externo está cerrado y le cuesta mucho el interno.

"El Central intenta administrar la volatilidad, pero lo hace cada vez con menos efectividad y con instrumentos más restringidos", dice Gabriel Caamaño, de la Consultora Ledesma.

Para el analista, “las definiciones tendrían que venir de otro lado, tienen que venir del programa financiero. La brecha sobre el financiamiento del 2019 no debería existir. Parece que no hubiéramos negociado bien el cronograma de desembolsos con el FMI. Al final lo que ocurre es que no obtuvimos el blindaje que fuimos a buscar. Eso al mercado no le cierra y entonces nos pasa factura".

Pero si bien todos se ocupan de buscar los mecanismos para conseguir fondos que garanticen el pago de la deuda pública a los especuladores, nadie se pregunta por las grandes cuestiones que afectan hoy al conjunto de la clase trabajadora. ¿Qué hacer para frenar los despidos? ¿Cómo frenar los incrementos de precios? ¿Cuánto están afectando los tarifazos a los ingresos familiares? El Congreso Nacional permanece cerrado ante tamañas necesidades, a la espera de que por arriba traigan acordado gobernadores y Nación el Presupuesto de ajuste de 2019.

¿A cuánto se estima que llegará el dólar a fin de año? "Más que el nivel del dólar, lo más preocupante es la velocidad. Nadie sabe cuál es el nivel en el que esto se va a desactivar. Pero definitivamente no hay forma de que el nivel del dólar esté por debajo del nivel actual. No hay señales que impliquen poder pensar en un nivel más bajo", afirma Gustavo Ber.

Para Federico Furiase, en un escenario donde se supone la estabilización financiera, y un dólar que en el periodo septiembre - diciembre se mueva en línea con la inflación, suponiendo una suba del índice de precios de 2% mensual, estima un tipo de cambio mayorista para fin de año en la zona de $ 34 - $ 34,50 (junto a una inflación de 34% anual).

Para Alejandro Bianchi, gerente de inversiones de Invertironline, el tipo de cambio de convertibilidad está en la zona de $ 36. Para llegar a este nivel, Bianchi toma el stock de Lebac más la base monetaria y lo divide por las reservas del Central.

"Todavía hay un 13% adicional de suba para el dólar, con lo cual sigue habiendo un poco de presión. Yo creo que va a ir a la zona de $ 36 de aquí a diciembre. Para que no se escape más allá es necesario que se mantenga la relación actual entre las reservas y la base monetaria. A partir de este nivel de $ 32, la velocidad de la escalada debería empezar a calmarse", señala Bianchi.

Caamaño explica que "desde mediados de abril estamos metidos en un evento por balanza de pagos y no podemos salir. Tuvimos una pausa en junio pero en agosto se reactivó. Cualquier excusa es válida para castigar a los activos argentinos. Una de las incógnitas que queda por despejar es el programa financiero. Es inexplicable que después de haber cerrado un acuerdo con el FMI por US$ 50.000 millones estemos discutiendo por los vencimientos del año que viene. Tras el acuerdo con el FMI, el 2019 -que es el año eleccionario- debería haber quedado blindado".

Pero no es inexplicable. El gobierno sólo se preocupó por dar señales a los capitalistas de garantizar sus negocios, como si en este afán de una vez pudiese revertirse el flujo negativo de inversiones. Sin atacar los problemas de fondo para una economía con profundos desequilibrios y gobernando en pos de un puñado de capitalistas amigos, la receta del espiral de endeudamiento para alcanzar objetivos de corto plazo y electorales sólo puede derivar un una profunda hipoteca para el pueblo trabajador.

Por ello, por la experiencia histórica de la sociedad argentina, es sabido que si sube el dólar, algo no anda bien en la economía. Es necesario una salida desde abajo y bajo una perspectiva propia de los trabajadores. (LID)