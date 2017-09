Presupuesto 2018: el Gobierno presiona por recortar más los gastos

El borrador del proyecto estima un crecimiento de 3,5 %, una inflación del 10 % y un déficit fiscal del 3,2 % del PBI. Números optimistas, ajuste sobre los ministerios y subsidios.

5 de septiembre

El proyecto de ley del Presupuesto 2018 circula por los pasillos de los ministerios con el objetivo de reducir los gastos. El borrador prevé un crecimiento económico del 3,5 %, una inflación del 10 %, un déficit fiscal del 3,2 % del Producto Bruto Interno (PBI), y un ajuste sobre los subsidios a tarifas de servicios públicos, que implicarán más tarifazos, según adelantaron fuentes oficiales a Télam.

El Presupuesto para el año próximo deberá ingresar al Congreso antes del 15 de septiembre. Además, el Gobierno presentará el proyecto de ley de Responsabilidad Fiscal pactado con las provincias para equilibrar las cuentas públicas.

Números alegres

Las principales variables macroeconómicas que presenta el borrador son:

Crecimiento económico de 3,5 %: el Gobierno espera que la economía mejore para el año próximo. A julio de este año, la actividad económica acumulada creció sólo 1,6 %, según el Indec. Una modesta mejora.

En el Presupuesto de 2017, también se estimó el mismo porcentaje del 2018. Pero los economistas calculan que la economía crecerá este año por debajo de ese valor. Miguel Bein proyectó 2,7 % para 2017, y Miguel Broda, 2,8 %. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado ayer por el Banco Central presentó una estimación de expansión de la economía de 2,8 % para el año, y 3 % para el 2018.

Inflación del 10 %: el porcentaje de suba de precios coincide con la meta oficial establecida por Sturzenegger, titular del Banco Central, para 2018.

La meta de este año fue del 17 %, pero la mayoría de los especialistas advierten que no se cumplirá y trepará por encima del 20 %. Según REM, que se elabora a partir de las estimaciones realizadas por 54 participantes, entre los cuales hay 32 consultoras y centros de investigación, 15 entidades financieras y siete bancos extranjeros, para 2018 el incremento de precios será de 15,7 %, también superior a lo proyectado por el presidente del BCRA y del Presupuesto.

Dólar entre $ 19 y $ 20,50: el valor calculado en el proyecto es inferior a otros pronósticos. El mes pasado el banco de inversión, Morgan Stanley, en un informe para sus clientes aumentó su proyección del tipo de cambio para 2018 a $ 22 por dólar. Por su parte, el informe del REM del Banco Central prevé un dólar a $ 20,70 para 2018.

Déficit fiscal de 3,2 %: el número coincide con la meta fiscal correspondiente al déficit primario que fijó el Gobierno para 2018. Si bien para 2017 al segundo trimestre del año se cumplió, fue de gran ayuda para el Ejecutivo los recursos del blanqueo, que fueron excepcionales y no estarán el año próximo.

El Gobierno planea reducir aún más los subsidios a las tarifas de los servicios públicos, recursos que las empresas no perderán porque se compensará con nuevas subas de las facturas. Otro tarifazo que impactará en el bolsillo de los trabajadores y sectores populares.

Por su parte, Cambiemos calcula que necesitará U$S 20.000 de financiamiento para cubrir el déficit fiscal y U$S 10.000 millones para el pago de intereses. Vale destacar que el déficit primario es sólo una parte del rojo de los gastos. Si a la cuenta se incorporan los pagos de intereses y el déficit cuasi fiscal del Banco Central, el déficit puede alcanzar el 8 % del PBI para este año.

El endeudamiento por lo que pronostica Cambiemos seguirá para cubrir el gasto, pero este incremento permitirá sólo cumplir la meta de déficit primario. El rojo fiscal, por el peso de los intereses, no se detendrá.

Aumento del 6,5 % de las exportaciones: el borrador no detalla si corresponde a valores o cantidades. Es un porcentaje entusiasta si se observa la evolución de las exportaciones.

Según los últimos datos publicados por el Indec, en el acumulado de siete meses de este año el déficit llegó a los U$S 3.428 millones. Las importaciones entre enero y julio fueron por U$S 36.715, que representó un aumento de 15,4 %, mientras que las exportaciones fueron por U$S 33.287 millones, una suba de 1,4 % interanual.

El déficit comercial de los primeros siete meses del año alcanzó un máximo histórico, superior a los U$S 3.255 millones del mismo período de 1997 y de los U$S 2.812 millones de 1998.

Ministros "recalculan" gastos

Funcionarios aseguran que por orden de los coordinadores de la Jefatura de Gabinete, Gustavo Lopetegui y Mario Quintana, en los ministerios están revisando cada gasto para la previsión del Presupuesto del 2018, según difundió el diario La Nación.

Un ministro, señaló al mismo medio, que esperan que cada dependencia estatal gaste menos, y las proyecciones tienen un "techo presupuestario bajo".

En tanto, se espera que haya una reorganización de la administración, que la realizará la consultora internacional BCG (Boston Consulting Group). Subdivisión de ministerios, o dependencias que pasarán a ser secretarías.

La incógnita es si el cambio en el Estado será con mayores despidos de trabajadores estatales como ya realizaron cuando asumió Macri. De diciembre de 2015 a febrero de este año hubo 75.123 despidos y suspensiones en el sector público, según el Cepa.

Otro interrogante es quienes respaldarán el Presupuesto este año, cuyo debate y negociaciones estará atravesado por la contienda electoral. El año pasado, el arco opositor, a excepción de la izquierda, respaldó el presupuesto ajustador, tanto el massismo en Diputados, como el kirchnerismo en el Senado, dieron luz verde a la asignación de gastos.

Por lo pronto, según los adelantos del proyecto en los medios, el team Cambiemos prepara un nuevo Presupuesto con mayor ajuste del gasto, tarifazos, y más endeudamiento. (LID)