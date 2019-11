Productores rechazan la suba de retenciones que analiza Fernández: "Va a ser un error garrafal"

Desde el campo piden llegar a medidas mediante consenso y advierten que las retenciones provocarán una caída de las inversiones.

27 de noviembre

El presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetonni, dijo que "el pequeño y mediano productor no está con la espalda suficiente para soportar más carga", al referirse a un posible aumento de las retenciones, y recordó que el presidente electo, Alberto Fernández, aseguró que iba a consensuar todas las medidas con el sector.

"Aún no hablamos con nadie del gobierno pero Alberto Fernández dijo que iba a consensuar todo con el sector, aún no nos llamaron y todo esto que dicen los diarios es un trascendido que no sale de nosotros", dijo el dirigente en declaraciones a radio Provincia, al referirse a las versiones que aseguran que se aumentarán las retenciones al agro, como una de las primeras medidas del próximo gobierno.

Achetonni consideró que "el pequeño y mediano productor no está con la espalda suficiente para soportar más carga, hablamos de un trato diferenciado para competir con un campo con la simetría tan importante como la dimensión de cada producto".

En esa línea, opinó que "va a ser un error garrafal (que se tomen esas medidas) sin tomar determinaciones con el sector, sin el consenso. La Mesa de Enlace está totalmente armada y estamos trabajando en consecuencia".

"Siempre a los que más tienen no se los mira como los que más invierten, y se los amontona al pequeño junto al gran productor de escala y se le pide lo mismo. Creo que ya es hora de que nos convoquen y debatan con nosotros y no larguen trascendidos por los medios", enfatizó el dirigente.

"Muchos productores dejarán la actividad"

Por su parte, entidades agropecuarias de la Mesa de Enlace de Entre Ríos rechazaron "cualquier aumento de las retenciones y cualquier cambio" en el próximo gobierno nacional, ya que "atentará contra la sustentabilidad del sistema productivo".

Representantes de los organismos se reunieron para "analizar la situación del sector y tomar posición sobre temas de profunda preocupación de productores", indicaron en un comunicado enviado hoy.

En ese sentido, rechazaron un "aumento a los derechos de exportación (retenciones) ya que no hay lugar para más presión sobre quienes producen y trabajan genuinamente".

"De concretarse el aumento muchos productores dejarán la actividad y se perderán recursos que serán manejados discrecionalmente por el Gobierno Nacional", aseguraron.

En tanto, consideraron que cualquier otro cambio en impuestos agrarios "atentará contra la sustentabilidad del sistema productivo", ya que "se ha aumentado la rotación de cultivos mejorando la participación de las gramíneas por sobre el área de soja".

Por otro lado, solicitaron al gobernador entrerriano, Gustavo Bordet, "conocer qué pautas adoptará para definir el Impuesto Inmobiliario Rural 2020 y qué pasará con los compromisos del consenso fiscal".

Por eso solicitaron una audiencia con Bordet, pero manifestaron que "pasan los días y hay falta de dialogo", que traducen como "poco interés en dar repuestas a los problemas de las familias rurales".

La Mesa de Enlace está conformada por la Federación Entrerriana de Cooperativas (Fedeco); la Sociedad Rural Argentina (SRA); la Federación Agraria Argentina (FAA) y la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer).

Advertencia de Grobocopatel

El empresario agroindustrial, Gustavo Grobocopatel, sostuvo que un aumento de las retenciones provocará una caída "en la producción e inversión" agropecuaria, pidió que le recaudado por este impuesto se traduzca en financiamiento para el sector y consideró al peronismo como un "elemento ordenador de la sociedad" argentina.

Tras su conferencia realizada en un almuerzo del Rotary Club, Grobocopatel consideró que en la actualidad hay una "gran demanda de carne" por parte de China y otros mercados y remarcó la necesidad de convertir la producción granaria en la Argentina en proteína con la financiación obtenida de parte de las retenciones.

"Hoy no hay financiamiento, entonces parte de esa recaudación que pueda venir de retenciones podría volcarse a tener créditos abundantes y baratos para que la gente haga las inversiones en la transformación de granos en carne; eso te da la oportunidad de crecer rápidamente en lo que hay demanda mundial insatisfecha", indicó el empresario.

Sin embargo, de producirse un nuevo aumento en las retenciones en el gobierno de Alberto Fernández sin financiamiento para el sector, el presidente del Grupo Los Grobo previó "una baja en la producción y la inversión".

"Va a haber una buena recaudación en los próximos seis meses, pero después el futuro está condicionado. Es lo que pasó históricamente", sentenció el empresario.

Por otro lado, subrayó que el gobierno de Fernández "la va a tener complicada económicamente" ya que "tenemos una inflación galopante, pobreza, hay problemas muy graves y de desequilibrios macroeconómicos".

"El sendero por el que hay que transitar es muy estrecho y hay que hacer consensos y acuerdos; me da la sensación que Alberto lo está haciendo, pero hay que ser muy ingenioso para que las medidas que se tomen no destruyan, sino que construyan", agregó.

A esto adujo que entiende "las dificultades que hay a corto plazo, pero yo haría un esfuerzo inteligente que potencie al sector productivo; no haría un esfuerzo para tirar todo por la borda".

Por último, Grobocopatel consideró al peronismo como "un elemento ordenador de la sociedad argentina".

"Mucha gente pensaba que la desordenaba; yo creo que la ordena; hay que tomar las decisiones con el peronismo ordenador de aquí en adelante. Hay que esperar las medidas y la evolución de las mismas", sostuvo y agregó: "Espero que el peronismo sea el ordenador que no lleve hacia el futuro y no hacia el pasado". (IProfesional)