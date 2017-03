Pronostican nueva cosecha récord en 2017: 121 millones de toneladas

Según la IERAL, los 7 granos clave alcanzarían un volumen de cosecha de 121 millones de toneladas granos, por encima de los 115 millones del 2016.

1ro de marzo

Según la IERAL, de Fundación Mediterránea, los 7 granos clave de la región pampeana alcanzarían un volúmen de cosecha de 121 millones de toneladas granos, por encima de los 115 millones del año pasado.

El informe calcula que se recolectarían 121 millones de toneladas, lo que sumará unos US$ 2000 millones más que en la campaña pasada.

"La vocación inversora del sector agrícola ya se hizo visible, con un fuerte aumento de los equipos vendidos en 2016, particularmente de sembradoras (+80% interanual). La continuidad de esta tendencia dependerá de los resultados productivos y económicos que deje el ciclo en curso", afirma el informe.

Asimismo, señala que "si bien hay temor de una posible retracción de los precios internacionales por factores macroeconómicos y geopolíticos, tanto los mercados de futuros como las proyecciones de organismos internacionales (caso del informe de Enero último del FMI) son optimistas, con precios que se mantendrían estabilizados e incluso un pequeño escalón por encima de los valores 2016 (caso de la soja)".

"Considerando este escenario de producción y precios, se estima un valor de cosecha del orden de los US$ 34,6 mil millones, comparados con US$ 32,6 mil millones del ciclo 2015/2016, una diferencia de US$ 2,0 mil millones inter campaña (+6%). Un aumento del valor agrícola de US$ 2,0 mil millones equivale a 0,4% del PIB en dólares de 2016 (estimado en US$ 540 mil millones a partir de MECON)".

Por último, calculan que "la contribución del sector a la recuperación de la economía podría estimarse en un intervalo de 0,6% a 0,8% puntos porcentuales del PIB. Dado que los cultivos de verano hacen su pico de cosecha en los meses de abril / mayo, el momento de mayor impacto sobre el resto de la economía ocurriría hacia fin del primer semestre, comienzos del segundo. Esto tendría más fuerza en las economías del interior pampeano que en los grandes centros urbanos".