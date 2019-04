Qué dijeron los economistas sobre la nueva medida del Banco Central para contener al dólar

La posibilidad de utilizar un mayor poder de fuego de venta de dólares para mantener la cotización a raya genera cautela entre los analistas.

29 de abril

Este lunes el Banco Central sorprendió al anunciar un cambio de estrategia para contener al dólar, que la semana pasada había terminado con un alza intranquilizadora.

En concreto, el Comité de Política Monetaria (COPOM) del Banco Central decidió eliminar la denominada "zona de no intervención" cambiaria para volver a vender dólares con el objetivo de reducir la volatilidad del tipo de cambio.

En primer lugar, el BCRA podrá realizar ventas de dólares aún si el tipo de cambio se ubicara por debajo de $ 51,448, cuyo monto y frecuencia dependerán de la dinámica del mercado.

En segundo lugar, si el tipo de cambio se ubicara por encima de $51,448, el BCRA incrementará de u$s150 a u$s250 millones el monto de la venta diaria estipulada hasta ahora.

Gracias a este anuncio, el dólar bajó este lunes a $45,60 (promedio del BCRA) desde los $47 a los que cerró el viernes pasado.

Ante la nueva medida del Central, avalada por el FMI, los economistas argentinos respondieron mayormente entre la cautela y el rechazo, aunque también hay quienes ven el flamante esquema como razonable.

Entre los cuestionamientos más vistos este lunes aparece el saber si las reservas "aguantarán" para sostener una fuerte intervención en el mercado de cambios.

"Nos despedimos de la zona de no intervención. Puede ayudar de muy corto plazo pero si la presión continúa puede ser un arma de doble filo dado el límite de las reservas de libre disponibilidad en un contexto de cierre de los mercados", afirmó Federico Furiase, director de la consultora Eco Go.

En el mismo sentido, Roberto Cachanosky se preguntó en su cuenta de Twitter: "Alguien tiene idea cuál es el monto máximo que tiene disponible el BCRA para vender dólares baratos?"

Y luego explicó que llamaba "dólar barato" a aquel que se vende "debajo del precio del mercado".

Gabriel Rubinsten respondió también mediante sus redes sociales, con un visto bueno hacia el Gobierno: "Hay Reservas Potencialmente usables de u$s48,000 millones. Mucho más que lo que podría llegar a necesitarse. Medidas muy buenas. Resta saber si hay o no acordados topes con el FMI para uso reservas del @BancoCentral_AR".

"No sé si está limitado el monto, pero en principio es una cosa realmente importante que facilita que no se dispare el dólar, añadió Rubinstein.

Otro de los que saludaron el cambio de esquema fue Martín Tetaz. "La decisión de intervenir para frenar el dólar va en la dirección correcta". No obstante, advirtió que "en el eventual escenario de una corrida de depósitos, los 250 diarios son insuficientes".

Por su parte, el directivo de FyE Consult Hernán Hirsch, consideró que la decisión del BCRA en el corto plazo "puede lograr una mayor estabilidad cambiaria y eso se puede traducir en algún momento a precios".

No obstante, advirtió que "si no es creíble en el transcurso del tiempo y se traduce en mayor pérdida de reservas, el escenario se va a seguir complicando".

Hirsch dijo que las reservas del Banco Central son "suficientes para intervenir, pero si se gastan mucho y persisten las dudas en el mercado sobre lo que va a pasar después de las elecciones, pueden perjudicar la macroeconomía".

Entre los que fueron muy duros con el cambio del Central estuvo el economista y ex viceministro de economía Carlos Rodríguez.

"Le pegaron un palo al dólar con plata que no tienen. Puro futuros o plata prestada. Eso no es un numerario sobre el cual voy a hacer contratos....Algún Banco estatal se va a fundir y dirán que es herencia recibida. Yo jamás aceptaría un puesto en esos directorios obedientes", lanzó.

El repudio de Rodríguez hacia la nueva política financiera fue intenso y acalorado.

"Francamente, estoy muy enojado viendo destruir a mi país por mano de los "salvadores" PRO/Radicales. Son unos imberbes inútiles, incluso ayuda de FMI moderno de MIT y Sras. futuras presidentes de Francia. Somos un juguete en sus manos. Prefiero Chicago Conservador pro mercado", expresó.

"Tasa máxima Leliq de 74%. Quién la paga....nosotros???. No aún, la pagan con mas Leliqs, la dejan de herencia al proximo que venga y le hechan la culpa al anterior. Y nada de esta porquería esta en el presupuesto. Mientras, los q tienen se van. Queda gente con hambre", sostuvo.

"A Boudou le meten preso (legalmente creo) x querer adueñarse de la impresora de billetes Ciccone. Eso es privilegio del partido gobernante, que imprime no solo billetes sino papelitos para un Ponzi game llamados leliqs, letes, lecops, lecaps, etc...", amplió.

Por su parte, Diego Giacomini planteó una analogía que muestra al Banco Central si herramientas y puso en relieve, como otros, la cuestión de la acotadas reservas.

"Hoy a la mañana el Banco Central salió a mostrar fuerte y con seguridad sus cartas para ganarle el partido de truco al mercado: 4 de copas, 4 bastos y 4 oro? No tiene reservas. Si vende usd250 MM, usd9000 son 45 días. Faltan 230 para 10/12", señaló.

Y lanzó una tajante recomendación a los lectores de su cuenta de Twitter: "Me parece que la coyuntura que se viene es para estar 100% dolarizado, no tenerlos en el sistema; y si sos exportador, liquidar lo mínimo posible para operar y dar de bajo el celular y los teléfonos fijos....para no recibir llamadas diciendo que ‘está bueno liquidar’".

El economista Christian Buteler también ejemplificó con la idea de un juego de naipes y puntualizó que el "cambio anunciado le da más control: puede intervenir tanto dentro como fuera de la zona de no intervención y no sabemos con cuántos dólares lo haría y ese cambio es a favor del BCRA, hoy empezamos a jugar sin conocer qué cartas tiene y es positivo".

A su vez, Nicolás Crespo, de la consultora Elypsis, explicó que "el programa monetario, al ser tan contractivo, tendría que dar resultado, pero en un contexto en el cual el tipo de cambio no da tanta tregua, esta inflación núcleo se acelera y no funciona".

El economista Mariano Kestelboin, consultor empresario y profesor de la Universidad de Avellaneda, criticó al BCRA porque "después de alardear e incumplir con el tipo de cambio flotante, con el sistema de metas de inflación y con el de las bandas de no intervención, queda claro que la única regla es que el Gobierno nunca hace lo que dice y eso constituye una destrucción sistemática de credibilidad institucional". (IProfesional)