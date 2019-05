"Quisiera seguir haciendo la vida que siempre hice"

El precandidato presidencial habló en la puerta de su domicilio en Puerto Madero y sorprendió comparándose con el exmandatario uruguayo José Mujica.

Alberto Fernández se transformó en la persona mas buscada. Luego que se conociera que Cristina Kirchner lo acompañaría como vicepresidenta en la fórmula presidencial que irá a las PASO del justicialismo, el ex jefe de Gabinete del kirchnerismo intenta equilibrar su vida privada con la pública, algo que está resultándole muy difícil.

Este domingo, mientras paseaba a su perro Dylan, a quien varios seguidores ya le crearon sus propias cuentas en redes sociales, Fernández se detuvo a hablar con la prensa que lo aguardaba.

"Mi celular parecía un reloj de taxi porque no paraban de llegarme Whatsapp", comenzó a decir Fernández. El precandidato habló en forma pausada y mirando a los periodistas indicó: "Yo lo que les pido es lo siguiente. La verdad es que quisiera seguir haciendo la vida que siempre hice. A los argentinos les encantaba ver a Mujica hacer su vida como era siempre. Mi vida claramente es distinta a la de Mujica aunque tenemos muchos pareceres en común".

"La verdad es que para que uno sea presidente es muy importante que uno pueda seguir haciendo su vida normalmente. Yo fui jefe de Gabinete, nunca tuve chofer y nunca tuve custodia y quisiera seguir haciendo mi vida. Para eso es central que ustedes entiendan que uno también tiene su vida y debieran respetarla", aseguró Fernández siempre con una sonrisa.

Cuando los presentes le aseguraron que sería muy difícil mantener su ritmo de vida como hasta ahora, el compañero de Cristina Kirchner aclaró: "Me paré con ustedes porque lo merecen pero les pido que paremos. Dejemos vivir a la gente y déjenme vivir un poco mi vida. Lo que tenga que hacer públicamente obviamente que lo voy a hacer".

El ex funcionario de Néstor Kirchner admitió que es "esencial" que Cristina Kirchner lo acompañe en la fórmula. Fernández confesó que no sabe "qué hubiera hecho" si le hubiesen ofrecido ir sin la ex presidenta. Sin embargo, rechazó que vaya a convertirse en un "títere". "En un gobierno, el que toma las decisiones es el presidente. Ahora, yo no voy a prescindir de Cristina porque vale mucho. Y si tengo a alguien tan valioso, no voy a prescindir de ella", aseveró.