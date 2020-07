Radiografía de la crisis: casi el 90 % de los hogares argentinos están endeudados

La deuda familiar "no bancaria" creció 16,1% en junio y el 44,9% de las familias teme quedarse sin trabajo o ingresos.

Como consecuencia de la crisis económica, social y sanitaria, la disminución o la falta de ingresos afecta cada vez a los bolsillos de la mayoría de la población. Las medidas del Gobierno cubren, apenas, un porcentaje bajo de lo necesario para vivir, por lo que muchas familias se han visto obligadas a continuar endeudándose para cubrir los gastos y compromisos básicos. En junio el endeudamiento promedio de las familias creció un 6% en relación a mayo, según el estudio realizado por el Centro de Economía Regional y Experimental (CERX).

La deuda total de las familias alcanzó, en junio, los $ 1.905.119 millones y afectó a 11,9 millones de hogares, el 86,5% del total del país, un crecimiento de $ 83.415 respecto del mes anterior. Si bien 163.000 hogares dejaron de tener deudas, el importante aumento del monto total refleja un grave empeoramiento de la situación. En promedio cada familia adeudaba $159.738.

La deuda familiar "no bancaria" registró el mayor crecimiento, un 16,1%, sobretodo debido a los impuestos y los servicios. En cuanto a estos últimos el stock total alcanzó los $ 165.102 millones, 15,5% más que en mayo, con una deuda promedio de $ 16.140 por familia.Durante el macrismo las tarifas subieron de forma exponencial, por eso no sorprende que sea la principal causa de endeudamiento. Mientras los trabajadores no pueden pagar la luz que debería ser un derecho para todos, las empresas vienen de obtener ganancias récord. Sólo en 2019, Edenor ganó $12.134 millones y Edesur $ 12.600 millones, eso para sumar a lo que ya venían recaudando.

A su vez, el informe señala que si bien creció poco (+1,4%) la deuda con "familiares y amigos", sí aumentó muy fuertemente (+12,6%) las deudas con "prestamistas", algo que preocupa por su alto costo y riesgo. Reflejando también que el sector de menores ingresos es de lo más afectados ya que no pueden recurrir a los préstamos bancarios, debido la negativa de estas entidades y la falta de medidas especiales del Gobierno.

Según el Indec, el PBI en abril tuvo una caída anual de 26,4% y en los primeros cuatro meses del año acumula una caída del 11%. La profundidad de la recesión marca un panorama todavía más difícil para los próximos meses, de no haber cambios en la políticas económicas.

En el pago de los alquileres también se expresa el deterioro. El 15% de los inquilinos no pudo abonarlo durante junio y un 22% de los comerciantes de la ciudad tuvieron que rescindir sus contratos de alquiler. Los datos surgen de un relevamiento realizado por el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios porteño (Cucicba). ¿Cuántos puestos de trabajo van perderse como consecuencia de estos cierres?

El domingo pasado, el presidente de la Federación de Comercio e Industria (Fecoba), Fabián Castillo, dijo que llevan relevados 23.000 comercios (de un universo de entre 115.000 y 120.000 locales) que no volverán a abrir en la ciudad de Buenos Aires, 3000 más que los que habían detectado en el relevamiento previo.

Volviendo al estudio realizado por el CERX, el aumento del temor de los hogares a perder ingresos o el empleo resalta la gravedad de la situación, ya que para el 44,9% de las personas, es "muy alto". Cuando finalice la cuarentena, si se recuperan los ingresos el 61,8% de los hogares los destinará a cancelar pasivos.

Los costos de la crisis inevitablemente deberán ser pagados, pero no es inevitable que sean los trabajadores quienes lo hagan. Es necesario un plan de conjunto para que sean los empresarios quienes se hagan cargo de los costos de la crisis provocada por ellos mismos. Empezando por un impuesto a las grandes fortunas para hacer frente a la emergencia sanitaria y económica. (LID) Por Matías Hof