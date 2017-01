Randazzo: “El peronismo alimenta chantas, como al chanta de Scioli”

La revista Noticias publicó supuestas declaraciones privadas del exministro en las que además se diferencia del PRO con una frase repudiable.

26 de enero

El exministro de Transporte y referente del kirchnerismo, Florencio Randazzo, desmintió su presunto pase a Cambiemos con una frase repudiable y discriminatoria: "No me voy a hacer puto de grande (sic)".

Rechazó así la invitación de Emilio Monzó, que pretende incorporar a referentes peronistas a la coalición oficial, entre ellos al propio Randazzo.

Las supuestas declaraciones privadas fueron publicadas por la revista Noticias. El ex ministro interrogó: “¿Qué tengo que ver con el PRO?"

Además, Randazzo certificó que es "peronista" y tiene "una conducta" porque no es "un saltimbanqui". "¡Monzó no me va a decir a mí adónde tengo que ir! Ni en pedo, que no me jodan. No me ofrecieron ser parte de ellos, aunque sé que se corrió la bola", subrayó.

En otro fragmento de sus declaraciones, Randazzo aseveró que "el peronismo alimenta chantas, como al chanta de Scioli. ¡Yo se lo decía a ella! Es un chanta, es la antipolítica. Es un tipo que no tiene límites, que no hizo nada en la provincia. Es una mentira. Yo con la gente así no tengo nada que ver", aseguró el ex ministro que compartió el espacio con Scioli por más de una década.

Randazzo gregó que por las diferencias con la ex presidenta y con Scioli decidió retirarse de la interna: "’Conseguite un candidato’, le dije. Que se vayan a cagar, yo me voy a mi casa".

La interna del peronismo para definir sus candidaturas está al rojo vivo: audios inesperados, declaraciones privadas y carpetazos salen a la luz para aportar al “debate de ideas”.