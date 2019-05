Rechazo al fin de las moratorias y el impacto en las mujeres

Este 23 de julio se termina el plazo para acceder a las moratorias, también conocidas como "jubilaciones para amas de casa". Lo que las economistas dijeron en las redes.

16 de mayo

En estos días se recordó en los medios periodísticos y redes sociales que próximamente vencerá el plazo de vigencia de la última moratoria previsional del año 2014. La misma sólo había quedado habilitada para las mujeres por un plazo de tres años en la mal llamada "Ley de Reparación Histórica" del año 2016.

Es el 23 de julio la fecha exacta en que caduca dicha moratoria. Esto significa que el único ingreso previsto para quienes no lleguen con los 30 años de aportes al sistema previsional (8 de cada diez personas en edad de jubilarse no alcanzan) será el cobro de la Pensión Universal para el Adulto Mayor. Esta pensión no sólo significa un monto 20 % más bajo que la jubilación mínima, sino que tiene condiciones que limitan su acceso, y para las mujeres implica esperar hasta los 65 años para intentar entrar, en lugar de los 60 años, que es la edad actual de jubilación.

La economista del Centro CEPA, Julia Strada, tuiteaba que "sólo rige esa moratoria para mujeres que cumplan la edad jubilatoria (60 años y menores de 65 años) según el art. 37 Ley N° 24.241. PERO: ya tenía una fecha de finalización de vigencia en la propia normativa, que era hasta el 23 de julio de 2019."

Así también, la economista Mercedes D´Alessandro, recordaba que el fin de la moratoria perjudica mayoritariamente a las mujeres y aumenta la brecha de género. De acuerdo a una nota publicada a propósito de la reforma previsional de diciembre de 2017, indicaba que "Entre los más de 2 millones y medio de personas que accedieron a jubilarse sin habar completado los 30 años, la mayoría son mujeres. El 85%. Mujeres que, como mi mamá (o la tuya), trabajaron en el hogar."

La economista Lucía Ruiz, columnista de este medio, señalaba también en Twitter que "la suba de la edad jubilatoria es lo que está en prioridad para el FMI y el gobierno y los gobernadores ya dieron dos fuertes avances".

1. Con la Reparación Histórica que aumentó la edad a 65 para las mujeres para poder cobrar una pensión universal.

2. Con la Reforma Previsional, que aumentó a 70 años para todxs la posibilidad de trabajar sin que te intimen a jubilarte (no es lo mismo q aumentar la edad jubilatoria pero es un paso más).

El sistema jubilatorio argentino y de la mayor parte del mundo está basado en una lógica de “premios y castigos”. No se reconoce al trabajador por su rol fundamental en la producción como creadores de valor, sino que se debe pasar un examen que ya viene contestado de antemano para acceder a una jubilación: cuántos años se “aportó” en blanco al sistema y en qué condiciones se hizo.

El pequeño detalle es que nadie elige estas dos condiciones. Nadie elige cobrar menos o estar “en negro” como empleado. Hace tiempo que quedó refutada la idea de que el trabajador elige entre “ocio y consumo” para definir su salario y condiciones de trabajo. Pero además, tampoco la mujer elige ser doblemente explotada en el trabajo y en su hogar, siendo quien todavía se encarga en mayor medida de realizar las tareas domésticas y de cuidado.

Se otorgaron así más de 2,6 millones de jubilaciones a partir de la primer moratoria y casi 700 mil con la segunda. En su mayoría las beneficiarias fueron mujeres (73 % en la moratoria I y 90 % en la moratoria II). Por ello a la moratoria se la suele llamar "jubilación de las amas de casa".

Pero lejos de reconocer el trabajo doméstico de las mujeres, la particularidad es que, como las amas de casa y otros colectivos laborales mayoritariamente femeninos no cuentan prácticamente con aportes en el sistema, para la mayoría ello significa un ingreso en el haber mínimo. Este ingreso, hoy de $ 10.400, no alcanza a comprar ni un tercio de la canasta de los jubilados que calcula la Defensoría de la Tercera Edad. (LID)