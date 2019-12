Retenciones al campo: Buzzi le baja el tono la polémica y asegura que "no es un aumento confiscatorio como en 2008"

El ex dirigente de la Federación Agraria destacó la necesidad de buscar "una solución política" a la cuestión antes de llamar a medidas de protesta.

16 de diciembre

El ex dirigente de la Federación Agraria Eduardo Buzzi se metió en la polémica por el cambio en el esquema de retenciones a las exportaciones y advirtió que "no es un aumento confiscatorio" tal como sucedió en 2008.

Además, Buzzi intentó bajarle el tono al malestar del campo y puso de relieve la necesidad de buscar "una solución política" a la cuestión antes de llamar a medidas de protesta o cortes de ruta.

"Me parece que no estamos en ese escenario y que hay que agotar todas las formas de negociación. Para la protesta siempre hay tiempo. Pero ahora hace falta racionalidad, negociación y darle una oportunidad a la política", señaló Buzzi

Además, el dirigente agropecuario destacó que el presidente Alberto Fernández no quiere "alimentar la grieta".

Fernández y Buzzi mantuvieron una conversación telefónica este fin de semana por la cuestión judicial que afecta al dirigente rural, que la semana pasada fue procesado por los cortes de ruta de 2008.

Según relató Buzzi, el presidente calificó el tema judicial como "bochornoso" y le manifestó que quiere tener al campo como un aliado.

"Me consta las horas que dedicó en 2008 para resolver aquel conflicto irracional y hoy sigue diciendo lo mismo", indicó Buzzi.

No obstante, lamentó que los dirigentes del campo se hayan enterado de la decisión de aumentar las retenciones a través del Boletín Oficial, aunque advirtió que la medida fue tomada en medio de una situación crítica.

En ese sentido, el ex dirigente de Federación Agraria afirmó que "se puede entender la necesidad de las medidas pero se debe dar una jerarquía al dialogo público-privado, no alimentar a aquellos que están muy exacerbados con la confrontación, con la grieta".

Por tal motivo, remarcó que "no hay que alimentar esas especulaciones que pretenden hacer del tema agropecuario una bandera para generar conflictos".

"A mí tampoco me gusta que nos aumenten los impuesto, que la gente de campo se ponga mal, que no se pueda distinguir a los grandes de los pequeños productores. Demos una oportunidad a la política, para quemar los puentes hay tiempo", destacó, aunque luego aseguró que aún no hubo una convocatoria del Gobierno para discutir el tema.

"Las retenciones son un mal impuesto que a los productores nos cae mal por una cuestión elemental, ¿cómo se puede en un país cobrar por exportar? Eso pasa solamente en la Argentina. No es un problema de Alberto Fernández, empezó en 2002 con la emergencia social, la crisis, un tipo de cambio muy alto y mucho hambre", recordó Buzzi.

"Después vino un crecimiento a tasas chinas, hubo una etapa de retenciones en aumento con commodities altos y ahí las retenciones fueron para financiar el despilfarro. Entre 2015 y 2019, Mauricio Macri sacó un poco pero siguió habiendo retenciones para la joda financiera, el que especulaba ganaba plata y los productores pagábamos retenciones", añadió.