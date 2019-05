Roberto Lavagna: "Alternativa Federal es un capítulo cerrado"

El ex ministro dio por terminadas las negociaciones con el peronismo no K y ratificó que será candidato a presidente por Consenso 19.

23 de mayo

Alternativa Federal es un capítulo cerrado". Roberto Lavagna, precandidato presidencial de Consenso 19, le puso fin así a los idas y vueltas que mantuvo con el espacio que encabezan Juan Schiaretti, Juan Manuel Urtubey, Miguel Ángel Pichetto y Sergio Massa.

El ex ministro de Economía de Néstor Kirchner, ya le había rechazado al gobernador de Córdoba que el candidato presidencial se defina en una PASO por lo que, finalmente, no participó del encuentro previsto de este miércoles con el peronismo no K.

​El economista, en ese contexto, había insistió con que peleará por la Presidencia aunque "por afuera" de Alternativa Federal (AF). "Por ahora", había aclarado por las dudas, dejando la puerta abierta a más negociaciones. Entrevistado por TN dijo directamente que "es un capítulo" que se terminó.

"Hubo anoche una reunión con Schiaretti donde surgieron diferencias muy claras. Todos los rejuntes en general no nos han dado resultados a los argentinos. Es una diferencia de fondo con él", dijo Lavagna.

Entre esas diferencias aseguró que el gobernador de Córdoba suscribió a puntos que él no comparte: "Estaban concentrados en el ajuste fiscal y pago a acreedores y ni una palabra de crecimiento ni inversiones". Amplió: "Los puntos que acordaron Schiaretti y el presidente son los puntos de Macri".

Consultado sobre su capacidad de estructura política de cara a octubre, respondió: ​"No tengo miles de trolls, no tengo miles de unidades básicas abiertas por todo el país, pero también hemos visto en distintos procesos electores donde la gente harta pasa por encima de las estructuras y vota candidatos distintos".

Finalmente no dio nombres su posible candidato o candidata a vicepresidente aunque no descartó que pueda surgir de la sociedad civil.