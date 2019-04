Roberto Lavagna: "Si no hay consenso, no me interesa"

El economista y ex ministro de Néstor Kirchner ratificó que no irá a las PASO y habló sobre una eventual candidatura de Tinelli en la Provincia.

10 de abril| |

Roberto Lavagna dio una advertencia respecto a su rechazo a participar en elecciones internas: "Si no hay consenso, no me interesa"​.

Fue durante la entrevista en Crónica TV con Santo Biasatti, donde el economista explicó: "He ido viendo a medida que pasaba el tiempo que hay una demanda social muy fuerte, hay manifestaciones de que lo anterior y lo actual fracasó y tenemos que salir de ese encierro de elegir por uno u otro para el próximo gobierno".

"Hay que crear una nueva alternativa y en eso estamos; no es que haya dudas sobre la candidatura, es que la candidatura importa si somos capaces de construir un consenso", agregó.

Lavagna sostuvo que "de un lado y de otro han hecho su experiencia" y que "no hay que contagiarse por los dos extremos, que nunca han dialogado".

En ese sentido, el economista dijo que en su espacio tienen "varias cabezas, dirigentes que vienen de distintos partidos. La tarea es juntar a los que no son iguales. Un consenso para formar un gobierno de unión nacional".

Respecto a Massa, Lavagna dijo: "Tenemos una buena relación. Es uno de los jovenes en los que tengo esperanza de que se hagan cargo en algún momento de un proyecto de esta naturaleza"

Pero aclaró que sobre cuestiones metodológicas tienen proyectos diferentes. "Él y otra personas hablaban de un mecanismo de elecciones internas, yo hablo de consenso. Acá no se tata de poner un mecanismo por el cual alguien del sector del justicialismo es elegido, porque este proyecto tiene que tener radicales, socialistas, sectores de la sociedad civil. Yo trabajo para el consenso. Si no hay consenso no hay solución para la Argentina y no me interesa".

En relación a su encuentro con Tinelli dijo: "Hablamos de la provincia de Buenos Aires. Tiene una actividad social, una fundación en Bolivar y en algunos otros lugares. Tiene una acción social, con una preocupación importante. (Tinelli) había estado estudiando cifras de la Provincia. Hablamos sobre eso en la primera reunión que tuvimos.​ ¿Si quiere ser candidato? No lo sé, habría que preguntárselo a él. Cuando nos juntamos no hablamos de Salta o Misiones, sino de la Provincia de Buenos Aires".

También habló de su relación con el ex presidente Néstor Kirchner: "Las relaciones siempre fueron correctas. El presidente (Kirchner), después de ganar las elecciones de medio mandato, me dijo que quería retomarla conducción de la economía. Y siempre lo dije: el ministro es el fusible".

Lavagna recordó que, en esa etapa, había dicho que había cartelización en la obra pública: "Informé que ese estudio había sido enviado a la comisión de defensa de la competencia, que es la que tiene que hacer la denuncia en la Justicia. En el interín, cambió el ministro...".

Consultado si fue por ese motivo que dejó de ser ministro de Economía, aseguró: "Seguro que influyó. Otro factor fue una diferencia de criterios muy fuerte con el entonces presidente sobre la Cumbre de las Américas, casi en la misma semana. Él tomó una posición más cercana a la izquierda, a Chávez, con el canto de ’ALCA alcarajo’, el tren con Maradona. Eso iba a terminar creando graves problemas a la Argentina y a América Latina".

En relación a Mauricio Macri señaló: "Hemos tenido alguna reunión de la que no hablé. Fueron dos o tres veces. Hablamos de la visión de la economía. Mi visión era absolutamente distinta a la suya. Él tiene el derecho de elegir; ahora cuidado: a usted y a mí, como simples ciudadanos, nos queda decirles que se equivocaron".

Respecto a los ejes económicos que alienta Lavagna, el economusta señaló: "Vamos al consenso. Hay una primer definición, el diagnóstico. Y hay dos diagnósticos en Argentina: los que se hacen desde la derecha, mas conservadores y los que nosotros estamos proponiendo".

"El diagnóstico más conservador es el ajuste, una palabra que se escucha permanentemente- Solo se habla de achicar y ordenar las cuentas. Nuestro planteo es diferente: Argentina tiene enorme potencialidad, con recursos importantes, recursos humanos y Argentina tiene capitales", concluyó.