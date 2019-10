Roberto Lavagna denuncia que el Gobierno le copia las medidas que propuso

Pero, de acuerdo al economista y candidato a presidente por Consenso Federal, el oficialismo las toma tarde y las aplica mal, por lo que fracasan

2 de octubre

l candidato presidencial de Consenso Federal, Roberto Lavagna, se refirió al paquete de medidas que viene anunciando Mauricio Macri tras la derrota en las PASO y denunció que "está copiando" las propuestas de su fuerza en campaña, aunque aseguró que lo hace "tarde y mal".

"El Gobierno lo que está haciendo es copiar una por una las medidas que Consenso Federal viene exponiendo desde marzo. Pero lo hace tarde y mal. Por ejemplo en el caso de las reservas, el control de cambios. Llegan dos meses tarde. Perdieron 4 ó 5 mil millones de dólares por no haber hecho las cosas a tiempo", apuntó Lavagna en radio Continental Córdoba.

Además, el ex ministro de Economía advirtió que "en algunos casos están anunciando medidas que son sólo hasta diciembre".

Sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia que impide que la reducción de impuestos afecte a las provincias, Lavagna opinó: "Estoy a favor de lo que decidieron. Hay un argumento económico fundamental: éstas son medidas que pretenden mitigar los daños producidos por la política económica del Gobierno central. No fueron las provincias las responsables de la situación de recesión, desempleo y pobreza. Si fue el Gobierno el que cometió los errores, le corresponde hacerse cargo".

De todos modos, el economista insistió en tomar medidas que mejoren el poder adquisitivo de la gente. Y enumeró: "Subir el salario mínimo, subir la Asignación Universal por Hijo, eliminar el IVA, bajar Ganancias... Todas esas medidas que vienen anunciando tarde y mal, y en proporciones que no alcanzan, son necesarias para poner en marcha la economía. También hay que bajarles los impuestos a las Pymes".

Consultado sobre Alternativa Federal, la alianza que habían iniciado Miguen Ángel Pichetto, Juan Schiaretti, Sergio Massa y Juan Manuel Urtubey, y que luego se disolvió, apuntó: "Era una caja desde la cual se negociaba con el Gobierno o con el cristinismo. Cuando yo decía eso, parecía que era un capricho. El tiempo se encargó de demostrar la verdad. Pichetto se fue con el Gobierno y Massa se fue con Alberto. Yo les decía: ’Si les gustaba tanto hacer una interna, por qué no la hicieron entre ellos’. No me necesitaban a mí".