Roberto Lavagna, sobre Macri: "Tomó el camino contrario a lo que se tenía que hacer"

El ex ministro de Economía brindó una entrevista televisiva y criticó las medidas macroeconómicas del Gobierno conducido por Mauricio Macri.

25 de abril

El ex ministro de Economía y precandidato a presidente Roberto Lavagna brindó una de las primeras entrevistas en televisión donde hablo de su vida personal, se refirió a su futuro político y criticó al gobierno de Mauricio Macri. "Tomó el camino contrario a lo que se tenía que hacer", dijo.

Durante el reportaje en Canal 9, Lavagna se mostró alejado del kirchnerismo y del macrismo. "Unos son el pasado y fracasaron. Los otros son el presente y fracasaron. Nosotros tenemos que tratar de ser un futuro que no haga promesas vacías", opinó.

Lavagna sostuvo que su propuesta política representa el "futuro" frente a la grieta social y política. "Ví que había un hueco en el medio de la grieta y que de alguna forma había que llenarlo", dijo. Y agregó: "Soy ajenos a estos dos extremos y no hay que dejarse atraer por ninguno de los dos".

El ex ministro de Economía de Néstor Kirchner se refirió a los "errores" del Gobierno. "Desde el principio, Macri se equivocó en las decisiones macroeconómicas y los resultados están ahí: estancamiento", dijo, categórico.

Sostuvo que "nunca" contaría con un asesor como Jaime Durán Barba y opinó que "el marketing sirve para vender una gaseosa y hasta para una elección, pero no para gobernar un país".

Lavagna delineó su política. "Es un centro, lo más grande posible, y además progresista porque la Argentina no aceptaría un centro amorfo, medio burocrático, porque tiene su educación destruida, su salud más o menos y una pobreza del 33%", dijo.

Le envió un mensaje conciliador a Massa luego de que hace tres semanas había dicho que "estaban en caminos separados". En esta oportunidad, lo definió como "un amigo".

No obstante, el político no aseguró que tenga planes de llegar a la Casa Rosada. "No necesariamente, vamos a ver", dijo. Y agregó: "La Argentina está en una situación complicada y sería tonto que no le dijéramos a la Argentina la verdad".