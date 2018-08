Rojo comercial: según el INDEC en julio el déficit fue de U$S 789 millones

El organismo oficial informó que se registraron 19 meses consecutivos de déficit en la balanza comercial.

23 de agosto

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) presentó ayer el informe correspondiente al Intercambio Comercial de julio de este año. Según el organismo se registró por decimonovena vez consecutiva un saldo deficitario, en julio fue de U$S 789 millones.

El déficit de la balanza comercial fue un 5,4 % mayor comparada al mismo período del año pasado, el mismo es explicado por un aumento de las exportaciones del 1,7 % a U$S 5.385 millones, contra un aumento de las importaciones del 2,2 % a U$S 6.174 millones, pese a la devaluación.

El rojo comercial no para de crecer tan solo entre enero y julio se disparó a U$S 5.867 millones, contra 3.363 millones del mismo período del año anterior. La disparada no se da sólo en términos interanuales sino también comparando con el mes anterior, en julio el resultado duplicó al déficit registrado en junio pasado de U$S 359 millones.

Según el informe, los precios de las exportaciones subieron 11,1 % pero las cantidades cayeron 8,4 %, debido a la sequía los productos primarios registraron un descenso del 23,3 %. A su vez, las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario cayeron 2,8 %; las industriales aumentaron 14,5 %; y las ventas de combustibles y energía crecieron 199,1 %.

Por su parte, el valor de las importaciones en julio aumentó 2,2 % respecto al registrado en igual mes del año anterior. Este resultado se explica porque los precios subieron 6,5 % y las cantidades se contrajeron 4 %, con una baja del 20,6 % en las compras de bienes de capital. A su vez, las importaciones de bienes intermedios aumentaron en julio 20,5 % respecto del mismo mes de 2017; las de combustibles y lubricantes, 37,4 % y los de bienes de consumo 7,9 %. En el informe se precisó que en términos desestacionalizados las importaciones de julio aumentaron 8,7 % respecto del mes anterior.

Las mayores caídas en las importaciones se dieron en automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres que cayeron US$ 178 millones; partes de motores, generadores, grupos electrógenos y convertidores rotativos que cayeron U$S 125 millones y máquinas automáticas para el tratamiento o procesamiento de datos digitales que cayeron U$S 65 millones.

En julio, los principales socios comerciales de la Argentina fueron Brasil, China y Estados Unidos. Las exportaciones a Brasil alcanzaron U$S 1.002 millones y las importaciones desde ese país, U$S 1.434 millones, con un déficit de U$S 432 millones. Las ventas a China sumaron U$S 345 millones y las importaciones, U$S 1.138 millones, con un déficit comercial en este caso de U$S 793 millones. Las exportaciones a Estados Unidos sumaron U$S 372 millones y las importaciones desde ese país alcanzaron U$S 733 millones, registrando un déficit de US$ 362 millones. Entre los tres países absorbieron el 31,9 % de las exportaciones de Argentina y proveyeron el 53,6% de las importaciones.

El crecimiento sin parar del rojo comercial refuerza la presión sobre el tipo de cambio y exhibe otra de las debilidades del modelo económico de Cambiemos.